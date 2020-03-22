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川普稱「瘧疾藥可治新冠肺炎」！　慘遭公衛專家當場打臉

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▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳妙津／綜合報導

面對新冠疫情全美暴衝，美國總統川普堅稱用以治療瘧疾的羥氯奎寧對疫情有幫助，然而在21日白宮疫情簡報會中，卻慘遭公衛專家弗契打臉，「沒有經過對照臨床試驗，不能證明奎寧有療效」，不過川普仍樂觀堅持自己的看法，僅迂迴回應，「這藥很有效，看看就知道了」。

據《福斯新聞》報導，一項法國初步研究提出，以治療瘧疾及風濕病的羥氯奎寧（hydroxychloroquine）加上抗黴漿菌藥物日舒（Azithromycin），對抑制冠狀病毒有療效，該說法獲得川普力挺，並堅持應該廣發抗瘧疾藥物給民眾使用。

然而目前僅有少數案例支持這種說法，拉哥斯還發生2起因奎寧而中毒案例，因此這兩種藥物還在進行對照臨床實驗中，尚未獲得美國政府官方許可使用於冠狀病毒。

▲▼美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）所長弗契（Anthony Fauci）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）所長弗契（Anthony Fauci）。（圖／達志影像／美聯社）

不過川普仍大肆宣揚奎寧療效，21日白宮疫情簡報會時，還公開與美國國家過敏與傳染病研究院（NationalInstitute of Allergy and Infectious Diseases）院長弗契（Anthony Fauci）直接爭論奎寧是否對冠狀病毒有療效，這幕尷尬場面也透過電視放送給美國民眾看到。

弗契直接了當地表示，「答案是不。您所說的都只是傳聞，若沒有對照臨床試驗，就不能肯定有療效。」而川普則沒有直接挑戰公衛專家的意見，僅說不信新冠肺炎沒有靈丹妙藥可解，「也許有，也許沒有，我們應該試試，這是很有效的藥物，我們拭目以待吧。」

兩人對防疫意見不同調已非第一次，數周前弗契曾表示疫苗問世可能需要1年到18個月之久，但川普卻在一場集會中對外宣稱會比預期的更快準備好疫苗，此外，雖然美國政府一再對外保證篩檢量正迅速提升，但弗契卻在國會聽證會稱「缺乏廣泛測試是篩檢系統的失敗」。

儘管弗契也支持川普的限制出行令，能有效防堵病毒，但他警告即使川普不斷塑造出病毒「可防可控」的印象，但糟糕的狀況仍即將到來。弗契表示，「總統努力提升人民的希望，這不是不合理的事，但我必須以一名科學家的角度給予回應。」

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