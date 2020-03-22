LIVE／禁「來台轉機」堵防疫破口？指揮中心15:00說明

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台灣限制非台灣籍人士入境，但傳出有大批大陸留學生擬從台灣轉機回大陸，被外界視為防疫破口。有國籍航空已在微博發出公告，自24日零時起將禁旅客來台轉機。針對最新疫情及防疫作為，中央流行疫情指揮中心今（22日）下午3點將召開記者會說明。

出席記者會的包括指揮中心指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、疫情監測組組長周志浩、醫療應變組長薛瑞元、社區防疫組副組長莊人祥、研發組副組長吳秀梅。

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

前東森新聞主播翁琬柔在臉書指出，得知一個令人震驚的消息，也希望政府及防疫中心正視在台灣機場「轉機」的防疫破口。 她說，上千個在紐約的中國留學生要躲疫情準備逃回大陸，光是經由台北轉機的人，就占滿了兩個微信群組，總數超過700人。「紐約是疫情的重災區，我知道要入境台灣的旅客會受到嚴格的檢疫，但是轉機人士呢？前幾天傳出上海境外移入案例就曾經在台北轉機。」

四川省成都市20日新增一名確診女患者，曾經在桃園機場轉機，她16日從美國舊金山搭乘華航CI3次航班抵台，17日搭乘華航CI551次航班抵達成都，入境是體溫正常，沒有症狀，19日才出現發燒、咳嗽症狀被確診。而成都昨日又傳出有一名25歲陸籍男學生，15日從巴黎搭乘長榮BR088次航班到達台北（桃園機場），16日轉乘長榮BR765次航班抵達成都，隔離5天後被確診。另外，韓國一名旅居南美洲的30多歲男性自哥倫比亞回到居住地光州，由於長期居住國外，聽從建議接受新冠肺炎病毒篩檢後確診感染，事後證實為新天地傳教士，他回國途中也曾經在台灣轉機。

針對轉機帶來的隱憂，莊人祥上午回應，下午記者會將說明。而華航稍早則已在微博上發文公告，「為配合政府防疫，自2020年3月24日零時起（台北時間，GMT+8），華航／華信航空將暂停接收經台灣轉機旅客，為期兩周。敬請旅客搭機前確認抵達台灣之轉機日期及入境各地相關規定。」

▲華航公告暫停受理於台灣轉機的旅客。（圖／翻攝自華航微博）

▲台灣新冠肺炎確診已經達153例。（圖／陳昱璇製）