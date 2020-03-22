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全球5億人感染！西班牙流感命名錯誤　病毒可能「源自中國」

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▲▼回顧1918年西班牙流感的歷史，可以發現上一次世紀疫災從哪裡開始至今沒有定論，但幾乎可以確定並非來自西班牙，且可能的來源包括中國在內。圖為美國堪薩斯州的軍營醫院，病房內被感染西班牙型流行性感冒的軍人塞滿。（圖／翻攝自Army.mil）

▲ 回顧1918年西班牙流感的歷史，可以發現上一次世紀疫災從哪裡開始至今沒有定論，但幾乎可以確定並非來自西班牙，且可能的來源包括中國在內。圖為美國堪薩斯州的軍營醫院，病房內被感染西班牙型流行性感冒的軍人塞滿。（圖／翻攝自Army.mil）

文／中央社台北22日電

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）無疑將成為全球百年來最嚴重的傳染病，如果回顧1918年「西班牙流感」的歷史，讀者可以發現，上一次世紀疫災從哪裡開始至今沒有定論，但幾乎可以確定並非來自西班牙，而且可能的來源包括中國在內。

首先，根據美國疾病暨管制中心（CDC），百年前的疫災是由具有禽鳥基因的H1N1病毒所引起，在1918到1919年傳遍全球，估計約有5億人感染，占當時世界人口的1/3，死亡病例約2千萬到5千萬，光是美國就死了大約67萬5千人。從1914年到1918年的第一次世界大戰約造成1700萬人喪生，致命程度還比不上那次全球性的流感。

當時沒有對抗流感的疫苗，也沒有抗生素可以治療流感引發的細菌性感染，因此5歲以下與65歲以上的人口感染後的死亡率偏高，但20歲到40歲的族群死亡率也很高，這是「西班牙流感」的特點之一。有科學家認為這是因為青年和壯年人的自主免疫力較強，而病毒過度激發了感染者的免疫反應，造成嚴重發炎、肺部積水，增加次發性感染風險，奪走他們的性命。

當年各國只能靠非藥物方式控制疫情，例如隔離、檢疫、加強個人衛生、使用殺菌劑和限制集會等措施。

各方對以上數字與事實少有疑問，但沒有定論的是到底病毒來自哪裡。在討論這個問題之前，應該先還西班牙一個公道，因為這次全球大流行幾乎確定並非從西班牙開始。

1918年是第一次世界大戰的最後一年，當疫情發生，美國和主要參戰國家如法國、英國、德國為了避免影響士氣，都不許媒體發布疫情新聞，在一戰期間保持中立的西班牙則大幅報導。

馬德里的報紙在1918年5月下旬開始以頭版報導疫情，沒幾天，西班牙國王艾芳索13世（Alfonso XIII）就感染成重症病例，更成為新聞報導的焦點。在實施戰時新聞管制的國家，民眾只能從西班牙的報紙得知疫情的消息，因此自然認為疫情最早是在西班牙發生。

西班牙人認為疫情是從法國往外散播，因此稱它為「法國流感」。對於外界稱「西班牙流感」，西班牙曾經抗議，但這個錯誤已廣為流傳，至今無法正名。除了法國，也有科學家認為病毒來自中國、英國或美國。

2014年，美國國家地理（National Geographic）雜誌曾引述加拿大當時的新研究說，1918年造成全球大流行的流感病毒可能來自中國。

報導引述紐芬蘭紀念大學（Memorial University of Newfoundland）歷史學者韓福瑞斯（Mark Humphries）的話說，新近發現的紀錄證實，中國派9萬6千名工人前往歐洲戰場，可能是引發1918流感大流行的原因。

當時，由段祺瑞領導的北京政府為了取回德國在山東的租界，於1917年8月2日對德國宣戰，之後派出「華工旅」到歐洲的戰場從事戰壕修築等工作。在搭船轉往法國之前，工人得先花6天的時間，在密不透氣的火車廂內橫越加拿大。

韓福瑞斯說，1918年一批2萬5千名華工搭火車到加拿大東岸之後，有大約3千人直接被送往隔離，當勞工抵達法國北部，許多人已經染病，有數百人因呼吸系統疾病死亡。

國家地理雜誌的報導說，歷史學者藍福特（Christopher Langford）的研究顯示，中國的「西班牙流感」死亡率低於其他國家，這顯示中國人口可能因為之前已感染病毒而產生了免疫力。

韓福瑞斯在從事新的研究時發現檔案，顯示中國北方1917年11月曾發生呼吸道疾病疫情，長城一帶的村莊一天死數十人，疫情在1917年底的6個星期之內傳播到500公里外。中國衛生官員次年發現，那次疫情與「西班牙流感」完全一樣。

有些學者依據韓福瑞斯的新研究，認定錯誤命名的「西班牙流感」源自於中國，但韓福瑞斯本人則認為需要更多證據，主要是必須從當年死者的遺骸取得病毒的樣本，與現有的樣本進行比對。現存最早的「西班牙流感」病毒樣本之一，取自一名美國士兵的遺骸。他於1918年5月11日在愛阿華州的一個軍營病逝。（編輯：蔡佳敏）

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