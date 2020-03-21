　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

口罩國家隊幕後推手沈榮津　謝金河：難得見到的好官

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼立法院經濟委員會 部長沈榮津堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部長沈榮津。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

台灣防疫表現獲國際肯定，口罩國家隊幕後推手就是經濟部長沈榮津，從過年期間一家一家打電話，終於說服口罩工廠提早開工，到近日他提高衛生紙、泡麵生產線至中元普渡的水準，高度執行力獲得好評，就連財信傳媒董事長謝金河也讚揚「難得見到的好官」。

謝金河21日在臉書表示，台灣有一段很長的歲月，罵官員如駡狗，幾乎到了官不僚生的狀態，很多有才華的人都不想進入公部門當官，但這次台灣抗疫表現得到民眾很高的評價，尤其是中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，其沈著，穩健，眼光精準，實事求是，得到大家高度的肯定，也扭轉大家對政府官員的刻板印象。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政報告總質詢 陳時中累了。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳時中出席立法院備詢，走下備詢台在座位上被目擊數度「摀臉閉目」，似乎相當疲倦。（圖／記者屠惠剛攝）

對於行政院長蘇貞昌領導的內閣，謝金河指出，是近20年來聲望最高的一次，特別是要大家不要搶衛生紙，告訴大家只有一粒「卡臣」，這次大家搶購物資，蘇貞昌逆向操作要大家努力買，把所有供應商聯結在一起，這些創意得到民眾好評。

對於卯足一生力量，努力奔走付出的沈榮津，謝金河提到，沈榮津從過年時就召集口罩生產商，又聯絡工具機業者，以快速部隊的作戰方式，成立口罩國家隊，為台灣的口罩供應舖出一條令人驚嘆的大道，這次在民眾搶購物資中，以直播方式，找來所有供應商，把產能告訴大家，還有業者現身說法。

▲▼蘇貞昌赴新北市鶯歌區視察口罩設備生產新機組。（圖／行政院提供）

▲沈榮津、蘇貞昌赴新北市鶯歌區視察口罩設備生產新機組。（圖／行政院提供）

謝金河娓娓道出沈榮津的背景。沈榮津1951年生，今年已接近70高齡，台北工專電機工程科的畢業生，從工業局基層做起，從1993年的科長，到2014年當到工業局長，在經濟部從基層做起，一步一腳印，到了2015年升常次，蔡英文當選後升政次，後來在全台大停電，李世光辭職後，沈榮津終於當上部長。

謝金河提到，一開始，大家以為只是過渡，沒想到沈榮津愈做愈好，肯定的人愈來愈多，經濟部管轄範圍很廣，一般空降的人容易陣亡，沈榮津從基層磨練上來，在工業局的時代，也考上台北科技大學商業自動化與管理研究所，拿到碩士學位。

▲經濟部長沈榮津今拍影片指出，包括衛生紙、泡麵、罐頭廠商都已全力製造加大產能。（圖／經濟部提供）

▲沈榮津拍影片指出，包括衛生紙、泡麵、罐頭廠商都已全力製造加大產能。（圖／經濟部提供）

謝金河提及，沈榮津主掌經濟部後，發揮高度執行力，長官交付的任務，一定使命必達；這兩年，逐漸熟悉網路直播，從生澀到熟練，也勤於與產業溝通，從爭取台商回流，成立服務台商的事務所，用心用力解決五缺問題，到這次口罩國家隊，及解決民眾囤積物資。

謝金河大讚，一個70歲的老歐吉桑，為台灣盡心盡力，蔡英文也讃不絕口，沈榮津行事穩健，待人熱誠，「這是我觀察經濟部長卅幾年，從趙耀東部長後，難得見到的好官！」

ET快訊
新冠肺炎患者「臨終過程」曝光！　義國醫師：清醒感受死亡逼近
快訊／越南政府宣布：暫停所有入境航班
中研院公布確診職員「4天足跡」！　活動範圍曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

吳斯懷3理由「共機繞台不算挑釁」　宅神傻眼：你是多恨江啟臣？

接任國民黨革實院長？　羅智強辦公室回應了！

口罩國家隊幕後推手沈榮津　謝金河：難得見到的好官

「老是叫我運動…」鄭文燦跳橡皮繩、踩椰殼高蹺樣樣來

吳斯懷稱共機是「無害通過」非挑釁　國民黨打臉：共軍該收斂

吳斯懷稱「共機繞台不算挑釁」　國民黨火速切割：個人立場

議會質詢爆出「確診者行蹤」！苗栗縣議員質疑「防疫出現破口」

瘋搶小英黑戰袍　「英眼部隊」臂章賣到缺貨再開預購

台灣已社區感染？　林靜儀：鄰居、同事99.9％跟你一樣

開記者會保證供貨無虞　韓國瑜直奔量販店…突擊檢查衛生紙區

鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼

桃機一早湧2200人！入境排人龍　紐約女留學生「22小時穿防護衣」

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

蕭敬騰嘶吼狂飆《王妃》　樂團成員超大咖...keyboard手是鄧紫棋！

謾罵委屈心裡吞…守護台灣不退讓　口罩大王陳勇志：這是一個使命感

爸猛練棒式核心！2貓熱心幫監督　「坐背、塞肚皮」網笑：快被壓扁了

鄧紫棋王俊凱《Fly Away》首次同台炸翻！　蕭敬騰x謝霆鋒伴奏根本神仙組合

利用回眸側身、身體前後擺動 極簡背景拍出高級感時尚照片

花蓮老農無法耕作...淚送別牛孫　再三叮嚀：改牛脾氣！要乖乖的

吳斯懷3理由「共機繞台不算挑釁」　宅神傻眼：你是多恨江啟臣？

接任國民黨革實院長？　羅智強辦公室回應了！

口罩國家隊幕後推手沈榮津　謝金河：難得見到的好官

「老是叫我運動…」鄭文燦跳橡皮繩、踩椰殼高蹺樣樣來

吳斯懷稱共機是「無害通過」非挑釁　國民黨打臉：共軍該收斂

吳斯懷稱「共機繞台不算挑釁」　國民黨火速切割：個人立場

議會質詢爆出「確診者行蹤」！苗栗縣議員質疑「防疫出現破口」

瘋搶小英黑戰袍　「英眼部隊」臂章賣到缺貨再開預購

台灣已社區感染？　林靜儀：鄰居、同事99.9％跟你一樣

開記者會保證供貨無虞　韓國瑜直奔量販店…突擊檢查衛生紙區

英國國防部隱瞞員工疫情　克萊德海軍基地出現疑似病例

強尼戴普「家暴誹謗官司延期」　律師揭內幕開嗆：膽小鬼！

安妮斯頓「收買布裘女兒」3宗罪狂踩底線　裘莉開戰「密奪子女」小布氣炸

讓熱戀期無限延長！6個讓感情再升溫的小動作　互吹頭髮超甜蜜

劉樂妍欲參加大陸「新冠肺炎疫苗人體試驗」　興奮高喊：我100萬個願意

「身體像被公車撞上」靠氧氣機呼吸　大牌製作人確診新冠肺炎：醫生說是一般流感

吳斯懷3理由「共機繞台不算挑釁」　宅神傻眼：你是多恨江啟臣？

接任國民黨革實院長？　羅智強辦公室回應了！

中職／投手群保送太多　洪總找到亮點讚江國豪好投

韓「N號房」未成年女學生性虐26萬人看！女星氣憤連署：公開變態會員

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

政治熱門新聞

陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

立委爆第三波高峰　祕魯百人還要玩

黃智賢轟「你好不好意思」　批陳時中發動輿論霸凌出國玩的人

吳斯懷稱「共機繞台不算挑釁」　國民黨切割：個人立場

全台爆搶購潮　農委會揭曉「物資存量」

謝國樑：希望吳斯懷盡早離開立法院

聽完趙少康一席話　沈富雄：很殘忍

台灣社區感染？　林靜儀：鄰居同事99.9％跟你一樣

羅智強批陳時中兒：赤裸裸消費防疫

外交部：外籍人士21日前持這3種簽證入境　停留期限「自動延長30日」

新北推「線上賞櫻花」減少群聚感染風險

國防部反擊吳斯懷：共機繞台就是「挑釁威脅」具體事證

防疫外交！外交部在地採購　首批10萬個口罩贈巴拉圭

李來希：給美國10萬口罩「塞牙縫都不夠」

更多熱門

相關新聞

經部找5衛生紙、泡麵商喝咖啡　承諾連2周24小時生產

經部找5衛生紙、泡麵商喝咖啡　承諾連2周24小時生產

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，台灣確診病例近期增多，民眾搶著囤積物資，經濟部長沈榮津繼昨天幽默表示「存量足夠七卡臣300年」，向國人掛保證衛生紙供應無虞、不用搶購，今（21）日特別找國內主要衛生紙、泡麵製造商喝咖啡，表達2個感謝。

股災》川普守得住馬其諾防線嗎？

股災》川普守得住馬其諾防線嗎？

台積電淪外資提款機

台積電淪外資提款機

東協金融災情慘重　印尼盾最慘

東協金融災情慘重　印尼盾最慘

市場攤商每天領一片口罩　避免婆媽採買成為疫情缺口

市場攤商每天領一片口罩　避免婆媽採買成為疫情缺口

關鍵字：

口罩國家隊沈榮津謝金河

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

基隆羊肉爐老闆怒殺常客　顧客吃到都是人肉

旅英媽媽急著返台！但女兒無台灣護照

癡情女兒遭開3槍刑殺　悲慟父夜苗栗灑冥紙！

國中兒被同學丟美工刀刺死　父PO文討公道

兒罵「你知道我們家已經沒錢了？」張國煒尬回了

疫情狂爆「英國妹狂榨男友」治病！每天吞天然精力湯

員工堅持到日本玩　老闆霸氣資遣

降溫＋強降雨訊號　氣象局：冬衣別收

小巴士轉彎疑未注意路口

男子高速自撞分隔島噴飛亡　妻夜半接獲死訊

國中生被笑綽號　美工刀刺死同學

超正校花穿透視裝「沒穿內褲」…結果月經來了！

陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

立委爆第三波高峰　祕魯百人還要玩

居家隔離還出門！澳洲女丟了年薪百萬工作

更多

最夯影音

更多
鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼

鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼
桃機一早湧2200人！入境排人龍　紐約女留學生「22小時穿防護衣」

桃機一早湧2200人！入境排人龍　紐約女留學生「22小時穿防護衣」

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

蕭敬騰嘶吼狂飆《王妃》　樂團成員超大咖...keyboard手是鄧紫棋！

蕭敬騰嘶吼狂飆《王妃》　樂團成員超大咖...keyboard手是鄧紫棋！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面