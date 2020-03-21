口罩國家隊幕後推手沈榮津　謝金河：難得見到的好官

▲經濟部長沈榮津。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

台灣防疫表現獲國際肯定，口罩國家隊幕後推手就是經濟部長沈榮津，從過年期間一家一家打電話，終於說服口罩工廠提早開工，到近日他提高衛生紙、泡麵生產線至中元普渡的水準，高度執行力獲得好評，就連財信傳媒董事長謝金河也讚揚「難得見到的好官」。

謝金河21日在臉書表示，台灣有一段很長的歲月，罵官員如駡狗，幾乎到了官不僚生的狀態，很多有才華的人都不想進入公部門當官，但這次台灣抗疫表現得到民眾很高的評價，尤其是中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，其沈著，穩健，眼光精準，實事求是，得到大家高度的肯定，也扭轉大家對政府官員的刻板印象。

▲陳時中出席立法院備詢，走下備詢台在座位上被目擊數度「摀臉閉目」，似乎相當疲倦。（圖／記者屠惠剛攝）

對於行政院長蘇貞昌領導的內閣，謝金河指出，是近20年來聲望最高的一次，特別是要大家不要搶衛生紙，告訴大家只有一粒「卡臣」，這次大家搶購物資，蘇貞昌逆向操作要大家努力買，把所有供應商聯結在一起，這些創意得到民眾好評。

對於卯足一生力量，努力奔走付出的沈榮津，謝金河提到，沈榮津從過年時就召集口罩生產商，又聯絡工具機業者，以快速部隊的作戰方式，成立口罩國家隊，為台灣的口罩供應舖出一條令人驚嘆的大道，這次在民眾搶購物資中，以直播方式，找來所有供應商，把產能告訴大家，還有業者現身說法。

▲沈榮津、蘇貞昌赴新北市鶯歌區視察口罩設備生產新機組。（圖／行政院提供）

謝金河娓娓道出沈榮津的背景。沈榮津1951年生，今年已接近70高齡，台北工專電機工程科的畢業生，從工業局基層做起，從1993年的科長，到2014年當到工業局長，在經濟部從基層做起，一步一腳印，到了2015年升常次，蔡英文當選後升政次，後來在全台大停電，李世光辭職後，沈榮津終於當上部長。

謝金河提到，一開始，大家以為只是過渡，沒想到沈榮津愈做愈好，肯定的人愈來愈多，經濟部管轄範圍很廣，一般空降的人容易陣亡，沈榮津從基層磨練上來，在工業局的時代，也考上台北科技大學商業自動化與管理研究所，拿到碩士學位。

▲沈榮津拍影片指出，包括衛生紙、泡麵、罐頭廠商都已全力製造加大產能。（圖／經濟部提供）

謝金河提及，沈榮津主掌經濟部後，發揮高度執行力，長官交付的任務，一定使命必達；這兩年，逐漸熟悉網路直播，從生澀到熟練，也勤於與產業溝通，從爭取台商回流，成立服務台商的事務所，用心用力解決五缺問題，到這次口罩國家隊，及解決民眾囤積物資。

謝金河大讚，一個70歲的老歐吉桑，為台灣盡心盡力，蔡英文也讃不絕口，沈榮津行事穩健，待人熱誠，「這是我觀察經濟部長卅幾年，從趙耀東部長後，難得見到的好官！」