高雄嬤下個月住院…郵局前求助　希望波麗士幫她做這件事

▲宋姓阿嬤郵局前徘徊，引起員警注意向前關心，阿嬤靦腆微笑，忘記今天星期六沒有營業，不會操作提款機，員警核對身分，幫阿嬤提領2萬元，讓阿嬤表示「警」甘心。（圖／記者翁進忠翻攝）



記者翁進忠／高雄報導 ­

高雄三民區日前一名宋姓阿嬤在郵局前徘徊，引起員警注意向前關心詢問，阿嬤這才靦腆微笑，忘記今天星期六沒有營業，不會操作提款機，想求助怕遇到壞人，因下星期要住院，提領一些當生活費才會來郵局提款，員警核對身分，幫阿嬤提領新台幣2萬元，警方貼心的舉動，讓阿嬤表示「警」甘心。

三民第二分局鼎山派出所警員於日前巡邏轄區正忠路郵局勤務時，發現一名70歲宋姓阿嬤在郵局前來回走著，員警跟阿嬤互相看了一眼，阿嬤立即轉過身看著提款機好像要準備提款。員警察覺阿嬤有點異常，於是主動向前關心，阿嬤才靦腆地露出微笑，不好意思求助警方，原來她已經在郵局前徘徊一陣子。

▲宋姓阿嬤郵局前徘徊，引起員警注意向前關心，阿嬤靦腆微笑，忘記今天星期六沒有營業，不會操作提款機，員警核對身分，幫阿嬤提領2萬元，讓阿嬤表示「警」甘心。（圖／記者翁進忠翻攝）

阿嬤向警方表示，下星期要去住院，所以才會想說多領一些當生活費，之前都是去臨櫃領錢，忘記星期六，郵局沒有營業，雖然有提款卡但不會操作提款機，本來想求助路人，但又怕遇到壞人或被當成詐騙集團，見到員警來巡邏，第一時間就想求助，但又覺得不好意思，直到警方主動向她關心，她才開口求助。

員警先核對阿嬤身分，順利提領新台幣2萬元，因為金額不小，為安全起見警方再三提醒不要被騙了，阿嬤表示自己沒有受騙，員警請阿嬤把錢收好，叮嚀這幾天天氣溫度變化大，要注意保暖，警方的貼心，讓阿嬤很感動。

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