前董座爽領224萬遭逮請辭　南亞稍悄回聘還租賓士讓他開

▲南亞技術學院約聘副校長羅時逢（左一），遭前校長等人指控坐領乾薪、私用公務車。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

聘請名廚「阿基師」擔任廚藝系主任，也是全台唯一ROTC（大學儲備軍官訓練團）專業學校而聞名的南亞技術學院，日前爆出前董事長羅時逢在擔任專技教授和副校長的1年8個月期間，開設3門課程卻未授課，共計領走224萬元薪資，遭教育部列計行政缺失並扣減學校的獎補助款，羅也請辭獲准。但本刊卻接獲爆料，指羅前董事長請辭後，又被學校回聘擔任「約聘副校長」，不但繼續爽領高薪，還可開學校租賃的「賓士」公務車上班，投訴人直批： 「簡直視法律如無物！ 」

「前董事長明明已因個人違法情事請辭獲准，卻又被回聘擔任副校長，同樣不授課領高薪，學校還配公務車讓他開回家，這樣『假請辭真斂財』的行為，令人不能苟同！」南亞技術學院前校長王宇傑談到校方的所作所為，只能無奈搖頭。

王宇傑指出，羅在2017年6月15日卸任董事長後，轉任南亞副校長和企管系專技教授，雖然曾開設「企劃與專案管理」「企業倫理」和「校外實習」等課程 ，但實際上他未曾親授，均由一名陳姓系主任代課，學校還開給他每月11萬2090元薪水，直到2019年2月1日離職，1年8個月共領走224萬元。教育部接獲檢舉後派員訪視，認定羅疏失明顯，學校也遭扣減獎補助款。

王宇傑表示，當時羅自認違失請辭獲准， 但學校竟在去年8月，再以「約聘副校長」身分重新將其回聘，一樣坐領乾薪；學校甚至還租賃一輛賓士公務車供他使用，羅居然每天開公務車回家，絲毫不把身為教職人員應該遵守的規定放在眼裡。

王宇傑說，由於羅副校長的姊夫是南亞學院目前的董事長杜盛德，羅也與現任校長簡仁德關係十分密切，因此質疑是幾位學校高層動用學校的資源徇私。



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