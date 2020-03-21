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基隆「人肉羊肉爐」驚駭分屍！老闆殺常客　女友崩潰：客人吃的都是他的肉

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【人肉羊肉爐1】羊肉爐老闆怒殺常客　客人吃到的都是他的肉

圖文／鏡週刊

1992年，基隆發生一起駭人聽聞的人肉羊肉爐分屍案。一家羊肉爐店的張姓老闆酒後打死李姓常客，為了毀屍滅跡，竟將死者剁成碎塊，混在羊肉爐中讓客人吃下肚，並將容易辨認的頭顱、手腳，丟棄在濱海公路的蝙蝠洞。張的王姓女友目睹行凶過程，卻遭恐嚇不敢報警。直到7年後，王女連夜夢到死者要求幫忙討公道，不敵良心譴責下，才至警局報案，讓這起殺人分屍案曝光。

 

王女向警方透露，案發當時她與張姓男友一起在基隆市北寧路經營羊肉爐店，1992年11月14日，一名綽號「文煙」的店內常客，與好友相約至羊肉爐店用餐慶生，接著到KTV續攤，歡唱結束後獨自返回羊肉爐店想繼續喝酒。

位於基隆北寧路上的羊肉爐店命案現場，目前已成倉庫，無人居住。
張姓老闆面對警方偵訊，始終不肯認罪。（東森新聞提供）

王女見文煙喝得醉醺醺，請他早點回家休息，對方卻不肯離去，因此發生爭執、拉扯，爭執聲吵醒打烊後喝了2杯、正在店內休息的張姓老闆。脾氣暴躁又喝了酒的張男，遇上醉後耍無賴的文煙，二人當場起口角，張甚至拿出鐵條狂毆對方，身材瘦小的文煙被打暈。此時，王女嚇得躲在屏風後。而在文煙昏倒後，店內陷入鴉雀無聲，未料不久王女聽到陣陣剁肉聲，不安地探頭一看，才驚覺事態嚴重。

李姓死者生日當天到羊肉爐店慶生，最後成了刀下亡魂。（東森新聞提供）

當年承辦此案的偵查佐李藍權告訴本刊，王女供稱，她目睹張男將不省人事的文煙一路拖到浴室，途中仍不停地用鐵條暴打對方，接著拿出屠宰刀，像殺羊一般，一刀一刀把人給肢解，現場鮮血不斷噴濺。更駭人聽聞的是，王女供稱，張男還將死者剩餘的屍塊煮成羊肉爐，賣給客人吃下肚，藉此滅證。

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