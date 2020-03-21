「姐啊！妳在現場都不幫我」　死者被煮成羊肉爐託夢訴苦…她內疚報警

圖文／鏡週刊

28年前，基隆某家羊肉爐店張姓老闆不滿客人酒後鬧事，一氣之下持鐵條將對方打死，還將死者剁成碎塊，賣給客人吃下肚。張的王姓女友目睹行凶過程，卻遭恐嚇不敢報警。直到7年後，王女連夜夢到死者要求幫忙討公道，不敵良心譴責下，才至警局報案，讓這起殺人分屍案曝光。

王女告訴警方，1992年目睹張姓男友殺人分屍，近來接連數夜都夢到死者向她訴苦說：「姐啊！妳在現場，我很痛苦，溼淋淋的，妳也不幫我！」加上不堪男友長期暴力欺凌，終於讓她鼓起勇氣，向警方報案。

後來警方鎖定瑞芳地區的三具無名屍展開調查，1999年8月底，基隆地檢署檢察官帶隊前往瑞芳第7公墓、編號1793的墳墓開棺驗屍。李藍權說：「當時有3具無名屍，無法確定是哪一座墳，但到現場挖掘，第一個挖下去的墳墓，裡面就是被害人李男的頭顱。」

當時李的頭顱泡著福馬林，被塑膠袋包著，與王女供稱死者「溼淋淋」的託夢內容不謀而合。李藍權表示，事隔7年的冤案，因為偵辦過程中的種種巧合，讓警方在短短1個月內就鎖定凶手，一切彷彿冥冥中自有安排，才讓死者沉冤得雪。

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