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賣場搶購潮「亂源」抓到3人！網貼「儲糧1個月」+「提領所有存款」引爆恐慌

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記者劉昌松／台北報導

近日網路謠傳「請大家儲備1個月份左右的糧食和生活必需品」，引發民眾恐慌，賣場相關物資遭搶購空，調查局溯源查出，原始文章來自於新北市某「新文化推廣協會」，被一對表兄弟接連透過LINE、PTT轉傳，調查局20日已將協會張姓負責人等3人約談到案，依《社會秩序維護法》、《銀行法》等罪送辦，後續將追查是否有境外勢力介入干擾我國社會安定。

▲▼ 網路 。（圖／記者劉昌松攝）

▲網傳「儲備1個月份糧食」製造搶購囤積民生物資恐慌。（圖／記者劉昌松翻攝）

PTT平台在3月19日出現一篇文章，「收到重要情報 請大家儲備1個月份左右的糧食和生活必需品，而且立刻提領所有存款」，嚴重造成民眾恐慌，以及大賣場搶購民生物資囤貨亂象。調查局獲悉後，查出這篇PTT是新北市張姓民眾所張貼，20日上午登門查訪後，張男稱是蔡姓表哥在家族LINE群組上所PO文。

調查局繼續約談蔡姓表哥，蔡男供稱是看到網路上部落格文章，所以想提醒家人注意，假訊息防制中心持續溯源追查，發現這篇文章最早是出自設址新北市某「新文化推廣協會」網站，並將協會張姓負責人約談到案，張男聲稱沒有要煽動囤積的犯意，但因涉及違反《社會秩序維護法》、《銀行法》中散布謠言損害金融機構信用罪，因此約談後將依法送辦。

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