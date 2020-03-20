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日本練習艦「山雪號」除役　35年航程等於繞地球32周

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▲（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲山雪號的光榮除役儀式。（圖／翻攝自Facebook／日本海上自衛隊臉書）

實習記者周茹焮／綜合報導

日本初雪型護衛練習艦「山雪」（DD129）歷經35年的服役生涯，於19日除役。它見證三位天皇的更替，共航行80萬海里，相當於繞了地球32周，平均年行為2.9萬海里。另外，當日還有摩耶級驅逐艦正式交付日本海上自衛隊，使現役宙斯盾艦達到7艘的數量。

▲（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

▲一名水手正為除役的山雪號漆掉名字。（圖／翻攝自Facebook／日本海上自衛隊臉書）

山雪號於1985年12月3日正式服役，性能是屆時中等國家海軍裡比較先進的軍艦，排水量4200噸，全燃推進，有機庫和飛行甲板，可搭載一架海鷹反潛直升機。它的設計目標結合多功能護衛艦（DDA）以及反潛護衛艦（DDK），並且向歐美等同類軍艦水平的國家看齊，兼具防空、反艦和反潛功能，曾多次以護衛艦和練習艦參加許多任務。

另外，老艦山雪號由日立造船舞鶴工廠於1983年建造，作為第一代的普通護衛艦，在只有8艘艦艇和8架飛機的年代裡，五年內產製12艘艦艇，後來下水服役後參與了不少遠洋和派赴美國的訓練，並為護衛艦隊提供了長期支持，現在已逐漸退役。因此，得知山雪號除役消息的日本網友都前來留言，感謝這段期間為日本和平付出了不少努力。

新型高波級驅逐艦陸續服役取代了初雪級，使得它們陸續淡出第一線的護衛隊群，全數轉入地方隊 。首艦初雪號在2010年6月25日成為最早除役的本級艦。由於日本防衛經費不足，新艦無法即時全面替換初雪級。隨後日本決定以這型相對較老舊的艦艇充當訓練艦，讓較新的朝霧級全數留在作戰序列。

▼船員向老艦號致敬。（圖／翻攝自Facebook／日本海上自衛隊臉書）
  ▲（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

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