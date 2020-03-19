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影／住家附近黑狗日夜吠叫影響安寧　男子持棍棒將狗拖出痛毆

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記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市動物保護協會日前接獲民眾報案，位於嘉義縣民雄鄉秀林村發生47歲胡姓民眾持木棒毆狗事件，由於養狗的女主人行動不便，因此19日下午2時許已由該協會理事長吳育才開車陪同下，前往當地派出所依侵入住宅對胡男提出告訴，警方受理後將請胡姓民眾到案說明。但影片中胡姓民眾似乎是因為婦人所飼養的黑狗日夜吠叫影響住戶居住安寧才逼不得已前往對狗施暴。

▲民雄秀林村土狗遭民眾持木棒毆打。（圖／吳育才提供）

▲土狗飼主示範自己狗兒如何被對方拉住狗鍊拖出室外。（圖／嘉義市動物保護協會理事長吳育才提供）

▲男子持木棍毆狗已違法。（圖／吳育才提供）

▲胡姓民眾因為狗日夜吠叫不堪其擾才持棍毆打土狗。（圖／嘉義市動物保護協會理事長吳育才提供）

影片中，飼主婦人及胡姓民眾雙方對峙，婦人一直問對方為何動手打她的狗，但胡姓民眾卻說，因為婦人飼養黑狗整天不停吠叫影養他及附近鄰居的安寧，他自己甚至無法入睡。

警方調查指出，嘉義縣秀林村某婦人家中飼養一隻黑色土狗，動手的胡姓民眾因住附近，但該狗隻整天不停吠叫，自己睡眠受影響不堪其擾，因此才帶著木棍前往婦人家中教訓狗兒，警方已受理婦人報案並請胡男出面說明。

嘉義縣家畜疾病防治所所長林珮如表示，該案飼主沒有善盡飼主責任， 任其所飼養犬隻追咬路人、噪音與影響環境， 另外打狗的人 也有傷害的嫌疑，會請雙方筆錄釐清相關責任，依法處置。

嘉義市動物保護協會表示，由於行動不便的屋主阿姨很害怕對方又登門施暴，迫於無奈下只能由該會理事長開車陪同完成警方報案（刑事侵入民宅）、防疫所報案（違反動保法），希望能盡快抓到人，並呼籲民雄秀林一帶的飼主注意您毛小孩的安全。

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