76公斤K毒藏「單體喇叭」　基檢調活逮24歲收貨人！追幕後毒梟

▲ 76.4公斤K毒藏喇叭單體闖關，基檢調活逮24歲收貨人追幕後毒梟。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆地檢署「新世代反毒策略」奏效，在2019年10月間，馬來西亞進口的588個喇叭單體內查獲第三級毒品K他命76.4公斤、市價逾台幣7600萬元，案經指揮調查局等單位啟動「新世代反毒策略」，終逮獲年僅24歲的邱姓收貨人，19日起訴。

走私毒品新手法，毒梟以為透過喇叭單體有磁性，可躲避X光檢查，把毒品夾藏在喇叭單體內闖關。沒想到財政部關務署基隆關還是透過X光掃描到運送喇叭單體的貨櫃異常，查獲76.4公斤K他命。

基隆海關貨櫃檢查掃描，發現喇叭單體夾藏毒品，報請檢察官組成專案，協同調查局海調處查察，透過以貨追人，等邱姓嫌犯領貨時將他逮捕；檢調也查出，邱男2019年9月也提領一批從馬來西亞進口的喇叭單體，邱坦稱，之前他收到那批夾藏在喇叭單體的K毒後，已交給貨主。

2019年10月間基隆關只扣1喇叭單體檢驗，其餘放行。檢調查驗查扣的喇叭單體內發現夾藏130公克K他命；整個貨櫃共588個喇叭單體，總共起出76.4公斤，市價逾台幣7600萬元K，19日將邱男依涉犯毒品危害防制條例運輸第三毒品罪嫌起訴，並追查幕後毒梟。

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▲ 76.4公斤K毒藏喇叭單體。