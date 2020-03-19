嘉縣消防局第二大隊嘉太分隊落成啟用　獲贈千萬救災車輛

▲嘉縣消防局第二大隊嘉太分隊 19日落成啟用。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣消防局第二大隊嘉太分隊，19日上午舉行「廳舍落成啟用暨消防車及救護車捐贈典禮」，新建辦公大樓是4層鋼筋混凝土構造物，基地面積約392坪，總經費3,100萬元；因鄰近嘉太工業區，主體採工業建築風格。現場更有太保義消顧問團長涂南昌，以及義消分隊長葉國財等人捐贈一般型消防車及小型消防車各乙輛，共計850萬元、278萬元救護車乙輛，以及約70萬元的災情勘查車乙輛。

▲嘉縣消防局獲贈消防車。（圖／記者翁伊森翻攝）



落成典禮上，由縣長翁章梁代表接受捐贈，並回贈感謝狀以及模型車，感謝穎杰鑄造工業股份有限公司董事長涂美華、呂東實業股份公司董事長蔡瑞賜，以及南良集團董事蕭登波回饋社會、造福鄉里的善行。企業家們也紛紛表示，希望能達到拋磚引玉的效益，讓各界能持續關注消防車輛與裝備器材充實及汰換議題；也相信這些車輛設備能讓縣民的生命財產安全獲得更多的保障。

▲熱心民眾捐助嘉縣消防局救災車輛，縣長翁章梁代為受贈並致贈感謝狀。（圖／記者翁伊森翻攝）



翁章梁指出，嘉太分隊的成立，是經過多人的努力才能圓滿啟用，包含土地的取得、向中央爭取的經費、各界贊助的物資及設備。種種努力都代表著大家重視消防弟兄，以及民眾的生命財產安全，非常感謝大家提升救護能量。

▲熱心民眾捐助嘉縣消防局救災車輛，縣長翁章梁代為受贈並致贈感謝狀。（圖／記者翁伊森翻攝）



消防局表示，為因應嘉太工業區發展、保障園區就業民眾，以及社區人民的生命財產安全，翁縣長積極籌編預算興建嘉太消防分隊。期盼成立後將大幅提升嘉太工業區，以及周遭鄉鎮的救災救護能量。

▲熱心民眾捐助嘉縣消防局救災車輛，縣長翁章梁代為受贈並致贈感謝狀。（圖／記者翁伊森翻攝）



19日上午落成典禮，由縣長翁章梁、議長張明達、副議長陳怡岳、太保市長黃榮利、議員林緗亭、戴光宗、黃榮俊、詹琬蓁、賴瓊如、楊秀琴、消防局長呂清海，以及義消總隊總幹事呂文正皆親臨剪綵揭牌；各鄉鎮市義消及太保市各界代表並出席觀禮祝賀。翁縣長等一行人祀神，祈求消防人車進駐新建辦公大樓後，消防救災救護勤務能順遂。

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