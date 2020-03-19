　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉縣消防局第二大隊嘉太分隊落成啟用　獲贈千萬救災車輛

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲嘉縣消防局第二大隊嘉太分隊 19日落成啟用。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉縣消防局第二大隊嘉太分隊 19日落成啟用。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導


嘉義縣消防局第二大隊嘉太分隊，19日上午舉行「廳舍落成啟用暨消防車及救護車捐贈典禮」，新建辦公大樓是4層鋼筋混凝土構造物，基地面積約392坪，總經費3,100萬元；因鄰近嘉太工業區，主體採工業建築風格。現場更有太保義消顧問團長涂南昌，以及義消分隊長葉國財等人捐贈一般型消防車及小型消防車各乙輛，共計850萬元、278萬元救護車乙輛，以及約70萬元的災情勘查車乙輛。

▲嘉縣消防局第二大隊嘉太分隊 19日落成啟用。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉縣消防局獲贈消防車。（圖／記者翁伊森翻攝）


落成典禮上，由縣長翁章梁代表接受捐贈，並回贈感謝狀以及模型車，感謝穎杰鑄造工業股份有限公司董事長涂美華、呂東實業股份公司董事長蔡瑞賜，以及南良集團董事蕭登波回饋社會、造福鄉里的善行。企業家們也紛紛表示，希望能達到拋磚引玉的效益，讓各界能持續關注消防車輛與裝備器材充實及汰換議題；也相信這些車輛設備能讓縣民的生命財產安全獲得更多的保障。

▲嘉縣消防局第二大隊嘉太分隊 19日落成啟用。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲熱心民眾捐助嘉縣消防局救災車輛，縣長翁章梁代為受贈並致贈感謝狀。（圖／記者翁伊森翻攝）


翁章梁指出，嘉太分隊的成立，是經過多人的努力才能圓滿啟用，包含土地的取得、向中央爭取的經費、各界贊助的物資及設備。種種努力都代表著大家重視消防弟兄，以及民眾的生命財產安全，非常感謝大家提升救護能量。

▲嘉縣消防局第二大隊嘉太分隊 19日落成啟用。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲熱心民眾捐助嘉縣消防局救災車輛，縣長翁章梁代為受贈並致贈感謝狀。（圖／記者翁伊森翻攝）


消防局表示，為因應嘉太工業區發展、保障園區就業民眾，以及社區人民的生命財產安全，翁縣長積極籌編預算興建嘉太消防分隊。期盼成立後將大幅提升嘉太工業區，以及周遭鄉鎮的救災救護能量。

▲嘉縣消防局第二大隊嘉太分隊 19日落成啟用。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲熱心民眾捐助嘉縣消防局救災車輛，縣長翁章梁代為受贈並致贈感謝狀。（圖／記者翁伊森翻攝）


19日上午落成典禮，由縣長翁章梁、議長張明達、副議長陳怡岳、太保市長黃榮利、議員林緗亭、戴光宗、黃榮俊、詹琬蓁、賴瓊如、楊秀琴、消防局長呂清海，以及義消總隊總幹事呂文正皆親臨剪綵揭牌；各鄉鎮市義消及太保市各界代表並出席觀禮祝賀。翁縣長等一行人祀神，祈求消防人車進駐新建辦公大樓後，消防救災救護勤務能順遂。

►有75%酒精，必備必買必囤！！

ET快訊
泰國一天新增60確診！「包括台灣來的」
沒燒沒咳！她認兒從陸回來」…本尊在旁卻謊報　醫怒還去別醫院
國安基金6次進場都賺錢！股市落底指標之一「必買這支股票」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉縣消防局第二大隊嘉太分隊落成啟用　獲贈千萬救災車輛

阻止兒虐！　彰化家扶深入校園啟動保護罩

視訊遠距問診健康安全又便利　黃偉哲推動並強調市府禁止公務人員出國

新北行動治理基層里長座談會　因應防疫6場次延期舉行

飛日本留學　男大生機場抱媽媽…下秒哭了：我一定會回來

因應新冠肺炎疫情升溫　瑞芳警建置戶外偵訊區、第二辦公室防疫機制

居家檢疫趴趴走成破口　彰縣府：洽商旅宿業者協助安置

斗六林頭公墓改建公園　清出14門骨骸安奉八德公墓

讓觀光好上加好！　台南市議會盼府會共同爭取主辦2022年台灣燈會

警民接力協助返家　棒球小將破涕為笑

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

最搶眼花童！3腳柴蹦跳幸福臉入場 2人2柴走紅毯❤網：一家人好有愛

新冠肺炎暴增23例　累積確診達百例

柴妹耳朵發炎「戴上頭套」很失落 爸見狀不捨：我們陪妳一起戴????

辰亦儒曝光「求婚曾之喬超甜過程」　曾交過汶萊女友：吳尊介紹的！

嘉縣消防局第二大隊嘉太分隊落成啟用　獲贈千萬救災車輛

阻止兒虐！　彰化家扶深入校園啟動保護罩

視訊遠距問診健康安全又便利　黃偉哲推動並強調市府禁止公務人員出國

新北行動治理基層里長座談會　因應防疫6場次延期舉行

飛日本留學　男大生機場抱媽媽…下秒哭了：我一定會回來

因應新冠肺炎疫情升溫　瑞芳警建置戶外偵訊區、第二辦公室防疫機制

居家檢疫趴趴走成破口　彰縣府：洽商旅宿業者協助安置

斗六林頭公墓改建公園　清出14門骨骸安奉八德公墓

讓觀光好上加好！　台南市議會盼府會共同爭取主辦2022年台灣燈會

警民接力協助返家　棒球小將破涕為笑

張書豪陪媽「做口罩」曝現場作業照！　網讚：人帥又有愛心

不斷更新／歐盟首席談判官陽性！伊朗24hrs死亡149人…感染逾1.8萬人

央行經濟成長預期未「保2」　祭2000億融通方案護中小企業

獨／在韓台女怨「沒簽證買不到口罩」好像被兩邊政府遺棄　網友罵爆

中職／蝴蝶球不好接　費爾本謝絕專屬捕手

天秤開始胖了！12星座「7日運勢」公開...天蠍把握桃花朵朵開

「政府應公開停課校名」台大公衛院長詹長權：可能是社區傳播

發燒移工逃逸9小時印尼雜貨店被尋獲　3防疫員「全副武裝」帶人

國安基金宣布進場是否真能救市　分析師一招建議投資人

蘇貞昌曝光「糧食、衛生紙」存量：非常足夠！盡量買貨很多！

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

地方熱門新聞

基隆女「歐洲返台」趴趴走！居民全嚇傻

雲林縣即日起納骨塔不開放進入祭祀

男大生飛日本留學　機場抱媽媽哭了

日客徒步環島走到腳破　警敷藥讓他眼眶紅了

警方查獲藏身社區大樓詐騙集團

快訊／斗六中華影城FB驚曝停業

桃園舊火車站　拆除工程啟動

提早3個月　枋寮「紅龍」芒果上市囉！

斗六林頭公墓改建　清出14門骨骸安奉

苗栗瘋傳確診封院！院方緊急回應

網傳台東某早餐店媳婦遊歐回台

桃園捷運綠線施工　議員要求開說明會

台南停課不停學線上直播教數學

彰化長照住宿型機構　禁止探視

更多熱門

關鍵字：

嘉縣消防局第二大隊嘉太分隊

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案54被爆回台「連玩3夜店」　名嘴笑：挫咧等

桃機湧萬人返國潮　防疫車隊排爆了

獨／直擊好市多搶購潮！闖3關...結帳長龍嘆：與櫃檯的距離

遭開3槍推下山！她最後合照放閃文：你沒外面說的糟糕

屏東男心情不好拔鐮刀猛砍路人！她噴血苦求：救我

《李屍朝鮮》播兩季要改劇名

「病毒試劑」摔破！機場檢疫所緊急關閉

北部高中2學生染疫　1650人停課7天

新冠肺炎首例！北部確診高中生全校停課7天

20多歲女和夫峇里島自由行7天！曾喉嚨痛入境疑未通報

快訊／侯友宜宣布：新北市20日起關閉封閉型運動場館兩週

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

泡麵罐頭之亂來襲！全聯貨架空一半

熊熊激吻言明澔爆假戲真做！經紀人回應了

「在不瘋狂」成員解約「全團只剩他」　巴巴烙卡3年合約傻眼

更多

最夯影音

更多
生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊
經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面