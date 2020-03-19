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境外移入確診78例「飆破7成」...旅外大軍衝擊　土耳其團剩2人沒事！

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▲▼108,肺炎,關係圖,地圖（圖／陳昱璇製）

記者黃君瀚／綜合報導

台灣新冠肺炎確診案例今（19）日再增8人，其中7例境外、1例本土，全國累積感染人數達108例、1人死亡、26人解除隔離，其餘個案病況穩定。值得注意的是，境外移入感染佔總感染比率一舉突破7成（72.2%）最為大宗，光是土耳其旅行團15人中就有13人中鏢；另案例103為北部高中生的同班同學，座位就在「斜前方」，自20日起全校停課。

《ETtoday新聞雲》記者整理出圖表和時間軸懶人包，帶讀者們快速回顧所有個案的身分與關係。

請繼續往下閱讀...

▲▼108,肺炎,確診,案例,成長圖( 圖／曾梓倩製）

以下為台灣新冠肺炎108例感染時間線：

案例107：50多歲 男性 法國籍（3/19）
3月15日來台探親，入境後直接至地方政府特約防疫旅宿進行居家檢疫，17日出現流鼻水症狀，18日因出現咳嗽症狀就醫，採檢通報後確診。

案例106：20多歲 男性（3/19）
1月5日至3月17日至西班牙遊學，3月12日出現喉嚨癢症狀，入境時主動向檢疫人員通報，安排採檢後確診。

案例105：20多歲 男性（3/19）
去年12月24日獨自赴法國就學，今年3月17日返台，入境時主動向檢疫人員通報喉嚨不適，機場檢疫站安排採檢通報後確診。

案例104、108：40多歲 男性與女性 奧捷團（3/19）
3月5日至3月14日跟團至奧地利、捷克旅遊，與案61、72同團，案104於16日出現咳嗽、流鼻水、胸悶等症狀，案108於3月17日出現發燒症狀，就醫採檢通報後確診。

案例103：10多歲 男性 案59同學（3/19）
與案59為高中同班同學、座位鄰近，3月15日早上出現喉嚨癢，當晚有發燒症狀，就醫安排採檢後確診。

案例102：50多歲 女性（3/19）
2月29日至3月11日與家人至美國參加商務活動，入境時有輕微咳嗽，16日自覺有發燒情形就醫，採檢通報後確診。

案例101：70多歲 男性 埃及團（3/19）
3月3日至12日至埃及旅遊（與案55、63、71同團），17日陸續出現發燒、流鼻水、肌肉痠痛症狀，就醫並採檢通報確診。

案例100：20多歲 女性（3/18）
近期無出國史，3月12日出現喉嚨痛、發燒、咳嗽症狀，就醫經通報檢驗確診，感染源待釐清。

案例99：20多歲 女性（3/18）
2月1日至3月16日菲律賓工作，3月8日出現流鼻水、喉嚨痛、倦怠等症狀，16日於機場採檢後確診。

案例98：20多歲 女性（3/18）
2月16日至3月16日法國就學，3月13日出現全身無力、發燒、咳嗽等症狀，16日機場採檢後確診。

案例97：20多歲 男性（3/18）
2月11至3月15日瑞士就學，3月14日出現發燒、頭痛、喉嚨痛等症狀，16日機場採檢後確診。

案例96：20多歲 女性（3/18）
1月13至15日前往英國就學，15、16日經泰國轉機，7日出現發燒、咳嗽等症狀，16日於機場採檢後確診。

案例95：20多歲 女性（3/18）
3月6日至12日印尼旅遊，10日出現喉嚨痛、輕微咳嗽等症狀，返國就醫採檢後確診。

案例93：30多歲 女性（3/18）
3月8、9日美國，3月10至16日卡達工作，13日身體不適，16日機場採檢後確診。

案例92：20多歲 男性 案71接觸者（3/18）
埃及團案71接觸者，無症狀，經接觸者採檢確診。

案例91：30多歲 男性（3/18）
歐洲自助旅遊，2月27至3月7日英國、8至10日法國、11至14日西班牙、15至16日英國，8日出現喉嚨痛、流鼻水等症狀，16日機場採檢後確診。

案例87：30多歲 男性（3/18）
基於工作和旅遊目的，2月10至22日英國、22至29日義大利、3月1至16日法國，3月8日出現喉嚨痛、流鼻水等症狀，16日機場採檢後確診。

案例85、86、89：曾前往美國（3/18）

案例84：20多歲 男性 法國籍（3/18）
3月12日入境台灣旅遊，16日出現發燒症狀，16日就醫採檢後確診。

案例81、82、83、94：50多歲女、20多歲女、40多歲女、30多歲男 土耳其團（3/18）
與案例56、57、65、66、67、68、69、70、73同為3月4至13日土耳其旅行團團員。案例81無症狀；案例82於3月11日出現喉嚨痛、乾咳；案例83無症狀；案例94於3月15日發燒。

案例80、88、 90：曾前往西班牙（3/18）

案例79：40多歲 女性（3/18）
3月9至14日前往英國工作，14日出現流鼻水、鼻塞症狀，返國就醫採檢後確診。

案例78：50多歲 男性（3/18）
3月6日至16日前往德國工作，15日出現咳嗽、鼻塞症狀，返國就醫採檢後確診。

案例77：60多歲 女性（3/17）
1月20日自台灣經杜拜轉機至捷克旅遊，3月7日自捷克搭機至美國紐約探親，16日入境。3月10日在紐約出現發燒及腹瀉症狀，16日返國後因有喉嚨癢及咳嗽症狀就醫，採檢通報後確診。

案例76：30多歲 女性（3/17）
3月1日至12日與2名友人至法國巴黎旅遊，12日起出現喉嚨痛症狀，15日出現流鼻水，16日就醫後採檢通報確診。

案例75：20多歲 男性（3/17）
2月23日至3月8日至德國旅遊，3月8日返國後出現流鼻水症狀，11日自覺嗅覺喪失，16日至醫院就醫，經診斷有肺炎情形，採檢通報後確診。

案例74：30多歲 男性（3/17）
2月25日至3月10日與7名親友至冰島自助旅遊，3月14日出現牙痛、全身倦怠症狀，採檢通報後確診。

案例72：70多歲 女性 案61家人（3/17）
3月5日至14日與家人參加奧地利、捷克團體旅遊，3月15日出現發燒症狀且有肺炎情形，採檢通報確診。

案例71：60多歲 男性 埃及團（3/17）
3月3日至12日參加埃及團體旅遊（與案55、63同團），13日起陸續出現咳嗽、流鼻水、腹瀉症狀，採檢通報後確診。

案例68、69、70、73：2女2男 土耳其團（3/17）
3月4日至13日至土耳其旅遊（與案56、57及案65至67同團），其中1人無症狀，其他3人發病日介於3月7日至14日，就醫採檢通報後確診。

案例65-67：2名50多歲女性、1名60多歲男性 土耳其團（3/16）
三人為同團遊客（與案56、57同團），3月4日至13日赴土耳其旅遊，分別於3月14日、15日發病，3月15日晚間由衛生單位通知前往醫院採檢通報，於今日確診。該旅行團群聚截至目前共計5人確診，接觸者持續追蹤中。

案例64：20多歲 男性 與案58同校同系互不認識（3/16）
去年8月底至西班牙就學，由於就讀學校有確診個案，故與就讀同校的家人及同學一同返國，於3月12日入境，14日出現畏寒、流鼻水及眼睛癢症狀，15日至醫院就醫並採檢通報，於今日確診。

案例63：50多歲 男性 埃及團（3/16）
3月3日至12日至埃及旅遊，與案55為同團團員，案63於3月13日晚間因咳嗽有痰、流鼻水、寒顫等症狀至醫院就醫後通報送驗，於今日確診。

案例62：60多歲 女性（3/16）
3月7日至14日與另1名家人至菲律賓探親，12日於菲律賓當地出現發燒、咳嗽、肌肉痠痛、後眼窩痛症狀，14日入境後由家人送至醫院就醫並採檢送驗，於今日確診。

案例61：50多歲 女性（3/16）
3月5日至14日與另1名家人參加奧地利、捷克團體旅遊，14日入境時因發燒被檢疫站攔檢送驗，於今日確診。

案例60：20多歲 女性 （3/16）
2月9日至3月11日獨自赴義大利、希臘、德國旅遊，12日入境，14日出現發燒、畏寒及倦怠就醫，經通報檢驗，於今日確診。

案例59：10多歲 男性 （3/15）
1月與家人同遊希臘，3月5日返台，12日出現喉嚨痛，13日因咳嗽、流鼻水及頭痛等症狀就醫，採檢後確診。

案例58：20多歲 女性（3/15）
1月至西班牙就學，3月12日體溫偏高，13日返國時經發燒篩檢站採檢，送驗後確診。

案例57：70多歲 女性 土耳其團（3/15）
與案56於3月4日一起至土耳其旅行的團員，曾於杜拜轉機，13日返國後因發燒就醫，採檢後確診。

案例56：40多歲 男性 土耳其團（3/15）
與案57於3月4日一起至土耳其旅行的團員，曾於杜拜轉機，期間出現身體不適，13日入境後喉嚨癢、自覺發熱等症狀就醫，採檢後確診。

案例55：50多歲 男性 埃及團（3/15）
3月3日至12日埃及團體旅遊，返國後因全身倦怠與肌肉痠痛就醫，檢測有發燒情形，採檢通報後確診。

案例54：30多歲 男性（3/15）
2月28日至3月1日泰國旅遊，3月5日至8日遊日本北海道，返國後出現流鼻水症狀，12日全身倦怠及頭痛等症狀就醫，採檢通報後確診。

案例53：30多歲 男性（3/14）
2月22日至3月6日赴德國慕尼黑、紐倫堡出差，返國後於3月11日出現咳嗽有痰、喉嚨痛症狀，於當日晚間就醫後檢驗通報，14日確診。

案例52：30多歲 男性（3/14）
2月28日與兩名友人自台灣經土耳其轉機至瑞士後，29日自瑞士搭乘巴士至法國滑雪，3月7日再從法國搭乘巴士到瑞士搭機，經土耳其轉機返國，於3月8日入境。案52於3月12日晚間出現發燒、全身倦怠、咳嗽、流鼻水等症狀，就醫後採檢通報，於14日確診。

案例51：30多歲 男性 荷蘭籍（3/14）
3月2日至6日曾至奧地利，3月9日自荷蘭來台，10日入境，11日晚間因呼吸困難、胸悶及全身倦怠，赴醫院急診，經診斷有肺炎情形，12日由醫院採檢通報，於14日確診。

案例50：50多歲 男性 美國籍 （3/13）
美籍個案獨自在台灣工作，2月24日曾接待4名來台的美國友人，之後陸續出現畏寒、咳嗽及發燒症狀，3月7日就醫，10日採檢通報，隨後確診。指揮中心研判，已離境的友人出現症狀時間更早，疑是遭到感染。

案例49：40多歲 女性 （3/12）
2月21日自台灣經英國轉機至愛爾蘭旅遊，3月4日再從愛爾蘭搭機至比利時旅遊，7日自比利時經土耳其轉機，8日返台，入境時無症狀，後出現頭痛、倦怠、喉嚨痛，10日就醫並採檢通報，隨後確診治療。

案例48：30多歲 女性 （3/11）
2月28日至3月8日獨自前往英國旅遊及探訪當地友人，返國後3月9日因頭暈、頭痛等症狀至診所就醫，接著又出現微燒及輕微咳嗽，於3月10日至醫院就醫，經通報檢驗於11日確診，目前收治負壓隔離病房治療。

案例47：30多歲 男性 （3/10）
3月2日至5日與2名同事至荷蘭出差，返國後於3月9日出現微燒、乾咳情形就醫，院方進行採檢通報後確診。依發病前活動史研判，於境外感染的可能性較高。

案例46：20多歲 男性 案34兒子（3/10）
近期無出國史、與案34、案41同住，曾於案34住院期間陪病，以接觸者身分2次採檢皆為陰性返家居家隔離，3月6日至8日出現咳嗽症狀，衛生單位健康追蹤時案46表示咳嗽加劇，安排就醫並進行第三次採檢確診。

案例45：50多歲 女性 案34同病房、不同病室的出院病人（3/6）
近期無國內外旅遊史，2月14日因其他疾病收治住院，與案34同病房不同病室，於2月20日出院；3月1日衛生單位進行案34相關風險對象追蹤採檢時，因檢體顯示異常，於3月5日再次採檢，於6日確診。

案例44：30多歲 男性（3/5）
曾於2月28日-3月3日與友人赴菲律賓旅遊，3月2日在當地出現胃脹及腹瀉症狀，3月3日返國後因喉嚨乾、倦怠情形至診所就醫，4日至醫院就診時，院方發現個案有國外旅遊史且出現症狀故採檢通報，於5日檢驗確診。

案例43：50多歲 女性 案39接觸者（3/5）
近期無國外旅遊史，由於2月24日、25日曾與案39一同在插花班上課，且坐正對面，故列為接觸者；個案3月3日出現發燒及喉嚨痛症狀後，經衛生單位安排就醫並住院隔離，4日採檢通報，於5日確診。

案例42：50多歲 女性 案34同病房病人家屬、案36接觸者（3/3）
近期無國內外旅遊史，曾於2月21日-23日照護住院家人，而該家人在案34確診前，與之同病房、不同病室，另外案36也曾和她有短暫接觸。2月23日當天，她因全身倦怠及咳嗽至診所就醫，3月1日衛生單位發現個案有呼吸道症狀，隨即安排就醫採檢通報，並收治負壓隔離病房，經採驗3日確診。

案例41：20多歲 女性 案例34女兒 （3/1）
近期無旅遊史，無任何不適症狀，2月15日至26日間曾多次至病房陪伴案34及協助盥洗，2月28日經衛生單位安排接觸者採檢及住院隔離，一採陰性，二採呈現陽性確診。

案例40：70多歲 女性 （3/1）
1月20日從日本參加鑽石公主號旅遊，2月15日檢驗陽性、無呼吸道症狀，隨後住院隔離，25日2次採檢陰性，26日搭機返台，全程配戴口罩，由救護車載送醫院進行隔離採檢，經3次採檢後確診。

案例39：60多歲 女性 （2/29）
1月29日至2月21日與親友跟團至杜拜、埃及旅遊，於埃及時出現喉嚨痛及咳嗽症狀，21日返國至診所就醫，26日咳嗽加劇，且出現胸悶、肚子不適及嘔吐症狀情形，28日就醫並採檢通報，經檢驗確診。

案例35-38：1名醫院清潔人員+3名醫護人員 案例34接觸者 （2/29）
案35清潔人員於醫院急診工作時曾接觸案34，其餘3人均為案34確診前住院病房的護理人員，4人陸續於2月18至25日間出現咳嗽、流鼻水、發燒等症狀，於案34確診後列為接觸者採檢，29日確診。

案例34：50多歲 女性 （2/28）
有糖尿病、心血管疾病等慢性病史，2月14日因低血糖、全身倦怠情形就醫並收治住院，當時無呼吸道症狀，21日起出現咳嗽、喉嚨痛及發燒症狀，26日診斷有肺炎情形，由醫院通報送驗，於28日確診。

案例33：30多歲 男性 （2/28）
2月17日至22日跟團至大阪旅遊，返國後於25日出現咳嗽、喉嚨癢等情形，因症狀持續，26日至醫院急診就醫採檢後返家，27日醫院通報後送驗，28日確診。

案例32：30多歲 女性 案例27外籍看護（2/26）
2月11日至16日案27住院期間的外籍看護，衛生單位於案27確診後，警政單位於2月24日尋獲，後送往醫院採檢，個案當時有輕微喉嚨不適，經檢驗確診。

案例31：11歲 男性 案例27孫子（2/25）
案27的孫子，也是長男（案28）的兒子，曾在2月11日及19日到醫院探視祖父，本身沒有疑似症狀，2月23日進行接觸者採檢，確診後已收治醫院隔離觀察。

案例30：70多歲 男性 案例27太太（2/24）
2月6日因身體不適就醫，經診斷為急性咽炎，10日至19日間因呼吸道症狀4度就醫，22日因列為確診個案密切接觸者收治採檢，隨後確診，目前無發燒、不適症狀。

案例29：40多歲 男性 案例27小兒子（2/24）
因工作關係頻繁往返武漢及其它地區，最後一次為去（2019）年12月2日自廣州返台，過年期間亦曾與具中國大陸旅遊史的友人聚餐。1月29至30日出現喉嚨不適症狀，但並未就醫，2月23日列為確診個案密切接觸者收治，隨後確診，目前感染源釐清中。

案例28：50多歲 男性 案例27大兒子（2/23）
1月31日出現發燒、流鼻水、喉嚨痛等症狀，2月4日就醫，8日持續發燒被診斷為肺炎，11及18日2次回診，21日通報採檢後確診。由於與案27白天同住，研判為密切接觸者傳染。

案例27：80多歲 男性 指標個案（2/23）
具高血壓、糖尿病等慢性病的洗腎病人，近期無出國史，2月6日出現咳嗽、流鼻水等症狀，9日因發燒診斷為肺炎住院，20日懷疑結核病轉負壓隔離病房，21日採檢送驗後確診。

案例26：40多歲 女性 案例24小女兒（2/21）
與案例24同住，無發燒或呼吸道症狀，因食道逆流情形於2月3日、2月6日兩度就醫，因列為接觸者，採檢並住院隔離後確診，與案例24、25一樣無國外旅遊史。

案例25：20歲 女性 案例24外孫女（2/21）
1月28日出現咳嗽症狀，1月31日、2月4日、2月11日三度就醫，因列為案例24接觸者，衛生單位安排採檢並住院隔離，21日確診，感染源調查中。

案例24：60多歲 女性（2/20）
近2年無出國史，1月22日出現發燒、咳嗽等症狀，1月22至29日4度就醫，因症狀加劇且出現呼吸急促情形前往醫院急診。因病情惡化，2月10日轉入加護病房，17日配合流感併發重症檢體檢驗結果為陰性者進行通報採檢，20日確診。

案例23：60多歲 女性 案例19的妹妹（2/19）
中部家庭群聚事件，採檢217名接觸者，新增確診案例為案例19的妹妹。

案例22：30多歲 男性 案例19的外甥女婿（2/18）
1月28日至2月6日間出現發燒、咳嗽等症狀，由於平時並未與案例19同住，研判是過年期間家族聚會時遭到傳染。

案例21：80多歲 女性 案例19的媽媽（2/18）
衛生單位2月16日進行接觸者調查時發現，案21在6日曾出現症狀就醫，經採檢確診。

案例20：50多歲 男性 案例19的弟弟（2/16）
案例19的男性家人，15日採檢後確診，但無相關症狀。

案例19：60多歲 男性（2/16）
中部60餘歲男性有B型肝炎及糖尿病病史，無出國旅遊史，2月3日因呼吸急促就醫診斷為肺炎，2月15日因肺炎合併敗血症死亡。

案例18：20多歲 男性 案例14、15夫婦的兒子（2/9）
隨父母一同至義大利旅遊，但無疑似症狀，經安排隔離並住院採檢，8日檢驗結果陽性。

案例17：20多歲 男性 案例14、15夫婦的兒子（2/8）
隨父母一同至義大利旅遊，2月1日經香港轉機返台，7日安排採檢並住院隔離，隨後確診。

案例16：40歲 女性 中港澳旅遊（2/6）
1月21日至24日與另家人至澳門旅遊，2月1日出現發燒、寒顫、喉嚨痛、流鼻水等症狀，3日就醫時因不符通報條件，就醫後返家。因症狀持續，5日再次就醫並採檢，經檢驗確診。

案例15：50多歲 女性 香港轉機（2/6）
案例14的妻子，入境時無發燒症狀，3日就醫時診斷為一般感冒，後因丈夫4日通報，一併採檢確診感染。

案例14：50多歲 男性 香港轉機（2/6）
案例15的丈夫，與家人一同自香港轉機至義大利旅遊，2月1日返國入境時有發燒症狀，診所就醫診斷為感冒，2月4日再次就醫，經檢查有肺炎情形後確診。

案例13：20多歲 女性 台商（2/6）
1月21日從武漢經深圳返台，2月1日出現咳嗽有痰及胸悶症狀，經通報檢驗確診。

案例12：40多歲 男性 台商（2/6）
1月17日從武漢前往遼寧，2月2日返台，3日出現發燒、咳嗽、頭痛等症狀，經通報檢驗確診。

案例11：50多歲 男性 武漢包機返台台商（2/4）
武漢包機返台台商，3名出現症狀後送就醫個案之一，為無併發症之輕症，其餘2名為陰性

案例10：40多歲 男性 案例9的丈夫（1/31）
案例9的丈夫，原列接觸者，經調查發現去年9月至武漢工作，今年1月12日返台。起先上呼吸道症狀被診斷為一般感冒，後因太太確診接受採檢，檢出陽性反應。

案例9：40多歲 女性 先生武漢返台非通報個案，太太確診（1/30）
台灣第二例本土感染確診（家庭群聚感染），先生在武漢工作，當時並非通報定義個案，沒有進行病毒篩檢，太太確診後追溯先生狀況。

案例8：50多歲 男性 案例5丈夫（1/28）
台灣首例本土感染確診，包含咳嗽、流鼻水後確診，屬輕微感染者。

案例7：70多歲 女性 陸籍武漢遊客（1/28）
與案6同行搭機抵台旅遊，25日發燒後就醫，隨後確診感染。

案例6：70多歲 女性 陸籍武漢遊客（1/28）
1月22日搭機抵台旅遊，25日發燒後就醫，隨後確診感染。

案例5：50多歲 女性 台商（1/27）
與案例1同機返台，不過座位距離較遠，應早在武漢就已感染，其後丈夫也受感染，為台灣首例本土傳染病例。

案例4：50多歲 女性 台商（1/26）
從武漢赴歐跟團旅遊，1月25日症狀加劇獨自返台，入境時主動通報，隔離篩檢後確診。

案例3：50多歲 男性 台商（1/24）
1月21日入境，未配合疫調，隱匿曾至高雄金芭黎舞廳遊玩，23日就醫後確診。

案例2：50多歲 女性 陸籍武漢遊客（1/24）
1月21日入境，23日發燒就醫後確診，該旅行團已返回中國大陸，個案留台治療。

案例1：55歲 女性 台商（1/21）
1月20日武漢搭機返台，入境時主動通報發燒等症狀，隔離篩檢後確診。2月6日已出院。

 

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