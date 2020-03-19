桃機爆返國潮！近萬人逃回台灣　指揮中心：只要入境表達有狀況就採檢

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情越來越嚴峻，中央流行疫情指揮中心今（19）日下午再度召開記者會，針對桃園機場一早湧入返國民眾人潮恐成防疫破口，對此，指揮中心表示，只要入境時表達有狀況，就會做採檢，醫護方面有增加人手。

指揮官陳時中表示，3/16到今天中午，在機場分別採檢126人、217人、228人、103人，本周是防守最重要的一週。副指揮官陳宗彥進一步說明，今日清晨5點開始陸續回國的班機，5點到7點是最多人的，約2700人，截至下午一點入境旅客約5000人，已在桃機增設採檢站，共4大採檢站。入境旅客有4個檢疫點，今日入境速度較昨日縮短一小時。

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指揮中心說，今日使用電子聲明的旅客已有69%，已協調長榮、華航在外站時，就讓旅客電子申請，加快入境流程，將要求觀光局協助，針對海外團入境時都以電子申請填報健康聲明卡。

昨日已緊急規劃防疫專車，計程車、租賃車共有650輛，還有國光客運遊覽車協助紓解長途路線，送到中南部後再由防疫車隊、親友、排班車隊等協助疏運。

陳宗彥呼籲，這幾天從歐美回來的留學生家長，一定要準備好居家檢疫場所，也希望家長可以親自到機場接送，讓防疫車隊能量能疏解，另外，只要入境表達有狀況，就會做採檢，醫護方面也增加人手。

國內新冠肺炎確診案例昨（18）日已累積達100例，其中，71例境外移入及29例本土病例。指揮中心也宣布，自台灣時間3月19日零時起，限制所有非本國籍人士入境，事前申請核准者才予放行；所有入境者入境後都需進行居家檢疫14天。