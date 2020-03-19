陸生仍無法赴台就讀　國台辦呼籲民進黨「妥善解決問題」

▲國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／綜合報導

受到新冠肺炎疫情衝擊，陸生、港澳生迄今仍無法返台就讀。對此，國台辦新聞發言人朱鳳蓮19日指出，這些大陸學生的權益受到損害，呼籲台灣當局和台灣有關大專院校應當切實負責，妥善解決有關問題。

朱鳳蓮提到，目前在台灣大專院校註冊就讀的大陸學生有8300多人。新冠肺炎疫情發生後，民進黨當局限制大陸居民赴台的措施不斷升級，2月6日起，台方全面暫停大陸居民赴台，使陸生在開學前無法返校。

她表示，台灣的大專院校於2月底至3月初陸續正常開學，陸生無法赴台的情況下，仍要求他們按時繳費註冊，一些學校未認真對待陸生無法返校及由此導致的學業安排等問題，沒有採取必要和有效措施予以解決，有的學校甚至在收取陸生學費後要求其延緩一學期入學。

朱鳳蓮指出，這8300多名陸生中，很多要在台灣居留4到7年，少數陸生面臨今年結束在台學業，他們有如期返校就讀的正當權利，「台灣方面在正常開學的情況下，不許這些陸生返校，是明顯不合理的，嚴重損害了8300多名陸生在台就讀的正當權益。」

她強調，民進黨當局及有關學校理應保障陸生返校就讀權益，不應片面強調防疫而罔顧陸生返校就讀權利，必須改變針對陸生的不合理限制，為陸生返校提供必要保障，合理安排陸生返校的必要防疫措施。

朱鳳蓮還以在大陸就讀的台灣學生為例，表示大陸教育部門將已根據疫情防控工作統一部署，台灣學生和大陸學生一樣，將按學校統一安排執行各項教學要求和疫情防控措施。「大陸方面一如既往重視關心台灣學生，各有關部門和地方將繼續做好相關工作，讓疫情結束後台灣學生在大陸學習和未來發展更加放心。」