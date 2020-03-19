　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

搶救航空業！政院跨部會協商「專案貸款」　利息補貼1年、取消300億上限

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感 。（圖／記者李毓康攝）

▲政院跨部會決議，將以專案方式協調中華郵政及公民營銀行提供航空公司穩定經營的資金支持 。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

因受疫情影響，航空業衝擊持續擴大，為協助業者共度難關，交通部長林佳龍建請行政院協調相關單位提供紓困專案貸款，經政院昨日召會確認，將以專案方式協調中華郵政公司及公民營銀行提供航空公司穩定經營的資金支持。其中，利息補貼1年、貸款額度也將取消300億元上限。

行政院秘書長李孟諺及政務委員龔明鑫18日上午召集行政院主計總處、金管會、財政部及交通部等相關部會，針對協助航空業因應武漢肺炎疫情專案貸款相關事宜進行跨部會協商並達成共識。交通部將訂定專案貸款相關作業要點，近日會商相關部會確定後，即對外說明，儘速協助業者申貸。

請繼續往下閱讀...

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感 。（圖／記者李毓康攝）

▲這次專案貸款，由郵政儲金轉存銀行提供貸款，金額不限300億 。（圖／記者李毓康攝）

據了解，該方案除了將協調相關公民營行庫協助航空公司既有貸款展延，也將由郵政儲金轉存銀行提供貸款，提供業者一年郵局機動利率利息補貼；此外，貸款額度也預計將取消300億元上限，依航空業者提出申貸的實際需求專案審查。擔保部分，但以業者自行擔保優先，不足部分則以信保基金提供協助信用擔保。

根據國際航空運輸協會（IATA）的預測，今年全球航空業營收損失可能高達1,130億美元，林佳龍兩周前即指示研議進一步協助紓困方案，經交通部及民航局兩度邀集6家國籍航空公司及台北市航空商業同業公會座談後，了解航空業者殷切期盼政府能在營運資金貸款給予協助，因此隨即啟動專案貸款相關規劃作業，並向行政院陳報後獲支持。

▲▼防疫,機場,口罩,出入境,交通,旅客,地勤,桃園機場,桃機,出國,流感 。（圖／記者李毓康攝）

▲根據國際航空運輸協會（IATA）的預測，今年全球航空業營收損失可能高達1,130億美元。（圖／記者李毓康攝）

交通部表示，目前全球各航空業者受到本次疫情嚴重衝擊，均紛紛向各國政府請求協助，根據國際航空運輸協會（IATA）最新的推估，全球航空業需要政府協助的資金可能高達2,000億美元，各國政府也都正設法提供協助。

後續交通部將請各國籍航空公司提出因應本次疫情之應變計畫、相關資金需求及具體財務規劃，並邀請跨領域專家及銀行團共同協助審查，以提供航空業穩定營運資金，全力協助業者度過疫情寒冬。

ET快訊
獨／搶購潮畫面曝！好市多「人潮擠爆走道」　結帳隊伍長到看不見
新冠肺炎重擊義大利政府高層　第2例市長病逝…在家隔離卻加速惡
搶購潮爆發貨架上會剩什麼？他點名「這一樣」秒被+1：到底誰發
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台百例確診地圖曝光　台北26人最多、新北25、 桃園13、台中9、高雄8

林佳龍Cosplay談紓困！一人分飾「導遊、機長、船長、司機」超會演

萬人逃難返國！桃機啟動防疫車隊分流　新竹以北搭小黃、雲林以南搭遊覽車

陽明大學開發「防疫智能行動平台」　供國內監測體溫、GPS定位、自動預警

台積電1例確診！竹科連環防疫啟動　帳篷會客、梅花座辦公都出動

獨／直擊好市多搶購潮！爆氣狂按喇叭...再闖3關　結帳長龍嘆：與櫃檯的距離

出境後就回不來！法籍旅客「錯愕滯留桃機」：行李都在台灣朋友家

搶購潮爆發「貨架上會剩什麼？」　他點名這一樣…秒被+1：到底誰發明的

回溯歐洲旅遊史1.6萬人！彰化市po文急尋　主動通報送2片N95口罩　　

防疫期、換季重保養！　捷運站教你「內外保養」祕訣

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

新冠肺炎暴增23例　累積確診達百例

柴妹耳朵發炎「戴上頭套」很失落 爸見狀不捨：我們陪妳一起戴????

最搶眼花童！3腳柴蹦跳幸福臉入場 2人2柴走紅毯❤網：一家人好有愛

辰亦儒曝光「求婚曾之喬超甜過程」　曾交過汶萊女友：吳尊介紹的！

全台百例確診地圖曝光　台北26人最多、新北25、 桃園13、台中9、高雄8

林佳龍Cosplay談紓困！一人分飾「導遊、機長、船長、司機」超會演

萬人逃難返國！桃機啟動防疫車隊分流　新竹以北搭小黃、雲林以南搭遊覽車

陽明大學開發「防疫智能行動平台」　供國內監測體溫、GPS定位、自動預警

台積電1例確診！竹科連環防疫啟動　帳篷會客、梅花座辦公都出動

獨／直擊好市多搶購潮！爆氣狂按喇叭...再闖3關　結帳長龍嘆：與櫃檯的距離

出境後就回不來！法籍旅客「錯愕滯留桃機」：行李都在台灣朋友家

搶購潮爆發「貨架上會剩什麼？」　他點名這一樣…秒被+1：到底誰發明的

回溯歐洲旅遊史1.6萬人！彰化市po文急尋　主動通報送2片N95口罩　　

防疫期、換季重保養！　捷運站教你「內外保養」祕訣

2021 Hyundai Elantra「超有感進化」　新增油電車迎戰Corolla

嚴懲！政院修正《槍砲》條例　改造槍砲刑度加重

獨家／劉真換心序號提前　業界曝器捐內幕：要靠她意志力

全台百例確診地圖曝光　台北26人最多、新北25、 桃園13、台中9、高雄8

招牌口味加了剝皮辣椒！桃園酥脆系蛋餅　必喝豆漿香濃不死甜

謝金河：全球鎖國將重傷航空業！　不建議投資航空股

索粉錢包又要痛了　Xperia 1 II訂價35,000元、再創Sony手機新高

頂級酒店集團第一槍！文華東方全球員工減薪「為期三個月」

「4人搭車3人回」三峽棄屍案洪男懷疑女友劈腿　洪姊改列被告上銬

等5分鐘沒人領餐！保全：住戶請你上去　外送員一看氣譙：懶成這樣還用騙的

生活熱門新聞

案54被爆回台「連玩3夜店」　名嘴笑：挫咧等

20多歲女和夫峇里島自由行7天！曾喉嚨痛入境疑未通報

泡麵罐頭之亂來襲！全聯貨架空一半

桃機湧萬人返國潮　防疫車隊排爆了

妻遊土耳其返台　夫曬一家三口慘況

洗手重要！芬蘭爸親做「神奇實驗」網推爆

取消17萬奧捷蜜月旅行　網：沒當豬隊友

3步驟「免插卡」查口罩專屬繳款帳號

案100感染原不明　陳時中最憂心

阿中部長奔波立院、指揮中心「記者會連咳」

若有搶購潮會搶剩什麼　他點名這樣秒被+1

口罩實名制再放寬！明起16歲以下可購買兒童口罩

里長是否後悔？　律師一個提問破盲點

今水氣最多白天雨勢出來　一張圖看怎下！下波變天時間曝

更多熱門

相關新聞

「疫」拳重擊！華航五年來首見虧損　董事會通過發債百億元自救

「疫」拳重擊！華航五年來首見虧損　董事會通過發債百億元自救

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊全球旅運需求，航空業首當其衝，國籍航空龍頭華航今（18）日召開董事會，通過發行國內無擔保普通公司債，發行總額不超過100億元，主要用於償還債務。

長榮二度載到確診個案　飛溫哥華染疫

長榮二度載到確診個案　飛溫哥華染疫

長榮即起增專案事假　盼同仁多休假

長榮即起增專案事假　盼同仁多休假

川普首稱「中國病毒」！引發網友論戰　

川普首稱「中國病毒」！引發網友論戰　

新冠肺炎搗亂　華航評等展望轉為負向

新冠肺炎搗亂　華航評等展望轉為負向

關鍵字：

航空業航空業紓困交通部華航長榮航空航空業專案貸款

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案54被爆回台「連玩3夜店」　名嘴笑：挫咧等

屏東男心情不好拔鐮刀猛砍路人！她噴血苦求：救我

遭開3槍推下山！她最後合照放閃文：你沒外面說的糟糕

「病毒試劑」摔破！機場檢疫所緊急關閉

《李屍朝鮮》播兩季要改劇名

20多歲女和夫峇里島自由行7天！曾喉嚨痛入境疑未通報

泡麵罐頭之亂來襲！全聯貨架空一半

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

頭髮掛在竹林隨風飄…三峽女身中3槍被推下山！

嫩妹全身遭電擊棒「伺候」淒厲慘叫　業者謊已停辦

桃機湧萬人返國潮　防疫車隊排爆了

芝山里長揪團遊斯里蘭卡　公所證實：他問過1922

熊熊激吻言明澔爆假戲真做！經紀人回應了

應召女飛不過來了！月入30萬→7000元老雞頭轉行外送員

不聽勸爽飛歐洲！2公務員被召回　全網氣炸

更多

最夯影音

更多
生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊
經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面