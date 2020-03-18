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桃園居家檢疫及隔離已裁處26件　最高裁罰100萬！合計罰324萬

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▲桃園市公告居家檢疫及居家隔離裁罰原則

▲桃園市公告居家檢疫及居家隔離裁罰原則。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市衛生局表示，為預防居家隔離及居家檢疫民眾，擅自離開檢疫處所，依據裁罰原則，最高可處以100萬元，並依個案狀況保有行政裁量空間。統計至18日止共計裁處26件，分別為1萬元3件、7萬元13件、10萬元4件、15萬元2件、20萬元3件、100萬元1件，共裁罰324萬元。▲桃園市公告居家檢疫及居家隔離裁罰原則

▲衛生局長王文彥報告桃園市公告居家檢疫及居家隔離裁罰原則。（圖／市府提供）

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衛生局指出，為預防居家隔離或檢疫民眾擅離檢疫所處所造成社區傳播風險，依據裁罰原則，居家檢疫個案離開範圍5公里以內，可裁罰10萬至20萬元、居家隔離個案離開範圍5公里以內可裁罰20萬至30萬元；另兩者若重複違規或與他人接觸、搭乘大眾交通運輸依次數及違規情節，每次可加重裁處10萬至50萬元，最高可處以100萬元，並依個案狀況保有行政裁量空間。

衛生局提醒，因應國內境外移入嚴重特殊傳染性肺炎確診個案數攀升，截至3月18日止累計100例確診個案，其中境外移入個案有83例，且中央流行疫情指揮中心表示自3月19日零時起，限制所有非本國籍人士入境，所有入境者皆需進行居家檢疫14天，呼籲居家隔離及檢疫民眾務必確實配合防疫政策相關規定，勿擅離指定隔離及檢疫處所，如有違反規定者，將從重從嚴處辦，切勿心存僥倖，以身試法。民眾若有相關防疫問題，可撥打防疫專線1922或衛生局24小時防疫專線：0800-033-355洽詢。

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