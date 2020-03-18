四年前準備金達兩千億！　林淑芬轟健保「改漲部分負擔」不合理

▲健保保費連年虧損。（圖／記者周宸亘攝）

記者林妤柔／綜合報導

新冠肺炎疫情日漸嚴峻，先前傳出有些台灣藝人去中國發展，生病才選擇回台就醫，引發不少民眾不滿，健保費連年虧損的問題也再度浮上檯面。民進黨立委林淑芬今(18)在立院質詢指出，2015年由於實施二代健保，政府有餘錢調降保費，但短短四年時間，卻改口稱支出過多，只剩下138億，認為政府不敢漲保費，轉而調漲部分負擔，相當不合理。

林淑芬認為，新冠肺炎疫情逐漸升溫，健保署卻趁機推出爭議很大的政策，詢問健保署署長李伯璋這些行為是「自走砲」，還是上級任命規劃。她說，蘇貞昌院長承諾不調漲健保保費，根據2015年行政院新聞稿，2013年由於實施二代健保，財物安全準備總額高達2222億，補充保費一年預算可減下兩千多億，折合約4.96個月的保險給付。

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因此到了2016年，健保保費從4.91%調整到4.69%，但才短短四年的時間，政府又改口說財物、收支短絀，只剩下138億，甚至預估到2022年，將累計虧損1047億。林淑芬直言，政府不敢漲保費，改漲部分負擔，以有人濫用醫療資源、就診人次增加、保費支出沒有量入而出、檢驗費比藥費貴等理由漲價。

▲政府預估，2022年健保將累計虧損1047億。（圖／記者蔡佩旻攝）

先前政府減保費、做過財物評估，而新增加的藥支出都有納入健保給付，也有健保會審議通過、政府核定，現在政府卻說人民浪費，令林淑芬疑惑「難道是醫師跟病人的問題？」對此，李伯璋僅表示尊重醫療專業，雙方看法還需要溝通，且一定會保障弱勢族群。

另外，林淑芬還指出，政府說「多繳一點民眾才有感」，到底是什麼意思？她認為，政府有錢提供不知道是否長期有效的公費疫苗，有些要救命、需要檢查的，卻要人民自費。雖然健保保障弱勢族群、低收入戶，但中間民眾的權益該怎麼辦？

林淑芬說，其實早在2011年，行政院已提前預估，2019年可能達到保費調升的事實，但該調升的對象並非納保人，而是雇主。對此，她希望署長先思考一下政策，不要趁這麼大的爭議還沒討論完，就先拋出來要人民負擔。