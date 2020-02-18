佔地2.8萬坪！長榮國際儲運大園倉儲物流園區動土　明年第三季完工

▲長榮國際儲運大園倉儲物流園區動土，右起依序為桃園市長鄭文燦、長榮國際儲運董事長陳義忠、長榮國際儲運總經理林晁榮。（圖／長榮提供）

記者賴文萱／台北報導

長榮國際儲運公司今（18）日舉行大園倉儲物流園區動土典禮，該園區佔地2萬8千餘坪，斥資新台幣25.72億元，將打造出高端國際物流園區，預計2021年第三季完工。

長榮國際儲運董事長陳義忠今主持典禮，為新建工程揭開序幕，他致詞時表示，大園倉儲物流園區鄰近桃園國際機場及台北港，具備海空運輸雙優勢，是非常理想的國際物流中心。園區完工啟用後，將可提供高規格的物流設施，提升相關產業的競爭力。

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為掌握物流產業發展所帶來的商機，長榮國際儲運斥資新台幣25.72億元，將原本規劃為貨櫃集散場的大園基地，打造為高端國際物流園區。該產業園區佔地2萬8千餘坪，規劃興建一座四層樓的現代化物流倉庫及一棟七層樓的辦公大樓，總樓地板面積約4萬坪，包括3萬5千坪的倉儲空間，預計2021年第三季完工。

▲長榮國際儲運大園倉儲物流園區動土典禮，由長榮國際儲運董事長陳義忠（左六）主持，長榮國際儲運總經理林晁榮（右六），以及桃園市長鄭文燦（左五）等貴賓共同參與。（圖／長榮提供）

大園倉儲物流園區具有多項新穎設計，不但符合綠色建築標準，也規劃建置太陽能發電設備，持續落實環保政策。此外，物流倉庫擁有可容納長達16公尺的40呎貨櫃車行駛至各樓層的大型車道，提升進出貨的便利性。

近年來隨著消費習慣改變，網路購物及跨境電子商務快速發展，到貨速度成為電商業者搶攻市占率的關鍵，進而帶動倉儲需求持續成長。

長榮國際儲運大園倉儲物流園區鄰近桃園國際機場，距離台北港僅約15公里，地理位置優越，交通運輸便利，大台北地區及桃園市皆位於這座物流園區1小時左右的運送範圍內，為物流業及零售業的倉儲需求提供理想的解決方案。