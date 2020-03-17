軍隊進入巴黎畫面曝光！　法國處於戰爭狀態「全境封鎖15天」

▲法國總統馬克宏宣布全境封鎖「居民禁出門」 。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）在法國迅速擴散，確診人數達到6650人，總統馬克宏（Emmanuel Macron）宣布法國處於戰爭狀態（We are at war），將於當地時間17日中午起15天內實施強制封鎖，居民必須強制待在家中，軍隊將出動以嚴格執行這任務。據了解，目前軍隊已經出現在巴黎街頭了。

馬克宏16日在愛麗舍宮發表全國演說，將於當地時間17日中午起15天內實施強制封鎖，所有人員除非有特殊事由，否則必須待在家中不得外出。內政部也加碼表示，如果外出，居民必須攜帶解釋特殊原因的「個人聲明」，同時將部署10萬名警察來執行封鎖措施。

▲▼法國居民搶購生活必需品。（圖／達志影像／美聯社）

法國當局公布的其他細節包括，將出動軍隊協助運送病患至醫院、在法德邊境的亞爾薩斯啟用軍事醫院、第二輪地方選舉延期等。

此外，根據歐盟委員會的建議，法國也將從17日中午開始關閉歐盟與申根區的邊境。馬克宏說，「所有歐盟與非歐盟間的行程，將暫停30天。」