軍隊進入巴黎畫面曝光！　法國處於戰爭狀態「全境封鎖15天」

▲法國總統馬克宏宣布全境封鎖「居民禁出門」 。(圖/達志影像/美聯社)

記者康心禹/綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)在法國迅速擴散,確診人數達到6650人,總統馬克宏(Emmanuel Macron)宣布法國處於戰爭狀態(We are at war),將於當地時間17日中午起15天內實施強制封鎖,居民必須強制待在家中,軍隊將出動以嚴格執行這任務。據了解,目前軍隊已經出現在巴黎街頭了。

Army trucks deployed in #Paris suburb as #France goes on #coronavirus lockdown pic.twitter.com/ncUC2YmRsr