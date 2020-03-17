預拌水泥車「頭過身沒過」　勾扯電纜線扯斷電桿！壓毀5機車

▲預拌水泥車未注意車高，車身勾到電線，力道大到連電線桿都拉斷，壓到路旁5部機車 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區溪崑二街，17日上午9時許，發生一部預拌水泥車行經該路段時，疑似沒有注意到車身高度，會勾到電線桿上電線，造成電線被車身拉扯，電線桿順勢硬生生地被扯斷倒塌，水泥製的電線桿直接壓在停在旁邊的5部機車，警方獲報到場，實施交通管制，並通知台電公司派員前來處理，幸好電線桿倒塌時沒有壓到路過民眾，後續肇責將由警方調查，台電公司也將對預拌水泥車司機求償。

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