台北百年「護國寺」付錢租自己土地　每月遭追討逾50萬

▲上個月臨濟寺舉辦祈福法會，內政部長徐國勇在住持悟潔法師等人陪同下，敲鐘祈求台灣民眾身體健康。（圖／翻攝自網路）

圖、文

由於新冠肺炎肆虐，台北市圓山「臨濟護國禪寺」（臨濟寺）日前舉行一場「世界宗教聯合息災祈福大法會」，擊鐘誦經祈求人民平安，然而它歷經時代變異，如今寺產卻如泥菩薩過江，自身難保。

請繼續往下閱讀...

</div>

建寺百年的臨濟寺，是市定古蹟，也是目前日治時期留下最大規模的木造建築，國民政府來台時，臨濟寺被軍方進駐，寺產收為國有，還被追討「占用」國有地的補償金3千多萬元，寺方原本計劃依法要求政府返還土地，不料臨濟寺被文化部劃入「圓山遺址」保留地而無法轉移產權，目前每月須負擔50多萬元，境遇艱難。

為因應新冠肺炎疫情，國內眾多宗教領袖於二月十四日一同舉辦「世界宗教聯合息災祈福大法會」，地點選在台北市圓山的臨濟寺，共有二百多位各界宗教領袖參加，內政部長徐國勇也到場，一起敲響寺內的平安鐘，為台灣社會祈福。

當天，徐國勇在眾人見證下，敲響三聲古鐘，除了祈求台灣國泰民安，風調雨順，並希望新冠肺炎遠離台灣，人民健康平安。

▲臨濟寺向台北市長柯文哲陳情獲支持，準備展開一系列討回寺產的程序，未料半路殺出程咬金，須等候行政院文化部長鄭麗君同意。（圖／報系資料庫）

徐國勇腳下這塊占地約一公頃的臨濟寺，原是匯聚民力而建，卻在時代變遷中被收歸國有，台北市府原本有意幫寺方「解套」，詎料半途又被劃入文化遺址，搞得臨濟寺對「正身」之事，一籌莫展。

「政府說我們寺廟屬於國有地，每個月要支付五十多萬元，對我們這樣一間寺廟來說，負擔真的很重。」臨濟寺住持悟潔法師說，寺地原本屬於寺方，因為時代的因素被軍方占用、收為國有，現在卻變成寺方要付錢租用自己的土地，他搖頭無奈地說：「這真的很奇怪，不太符合轉型正義。」

台北市政府文化局文資科表示，目前北市府正依照文化部文化資產局的指示，先進行「古蹟保存計畫」，待計畫完成後再著手都市計畫變更程序，並無推拖的情況。

更多 CTWANT 報導

【欺佛太甚2】軍隊佔用變國有 百年「護國」寺厄運不斷

【改車騙鉅款1】機車零件龍頭稱進軍航太 開假工廠吸上億落跑

【會走路的肺炎1】新冠好兄弟 染上恐纏終生