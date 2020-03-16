開第一槍防疫禁止師生出國！名律師槓上新北市府「有這個權力嗎？」

▲侯友宜宣布「高中職以下師生禁出國」。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯振中／綜合報導

新北市長侯友宜宣布「高中職以下師生禁出國」的禁令後，許多縣市也紛紛跟進。不過，這樣的政令引起了社會議論，名律師林智群在臉書上指出，限制大批師生出國，並非「自治條例」可以處理的，只能用法律的位階，市政府這麼做，其實沒有法律依據。

律師林智群在臉書粉專上指出，雖然侯友宜的行為看起來很有魄力，針對防疫也相當不錯，但適法性上存在著問題，「聽說鄭市長也這樣宣布？那也是有問題的！」

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林智群提到，行政法的用處，是處理政府與人民的關係，因為政府的權力大，這些權力來自人民，所以無論什麼樣的作為、目的是否正確，至少要確認「有無法律依據」以及「措施與目的是否符合比例原則」。

從法律依據來看，限制大量師生出國，並非「自治條例」可以處理，因為憲法第23條規定，限制人民的權利，只能透過「法律」的位階，自治條例辦不到，「那市政府做這樣宣告，其實是沒有法律依據的」、「如果沒有法律依據，就不用討論是否符合比例原則的問題了！」

▼新冠肺炎疫情嚴重，不少人戴上口罩。（示意圖／記者林敬旻攝）

林智群說，他相當肯定侯友宜的做為，對防疫確實有幫助，「不過法律人關心的是，政府作為是否有法律依據？是否符合比例原則？如果只看結論，你會覺得我故意唱反調，其實不是…。」

他提到，以這件事來看，真正有權力這樣做的，是疫情指揮中心，不過現行法律的文字太過模糊，給了行政部門彈性，相對來說，也是給了張空白支票，可以發布一堆措施，限制人民的權利，「當然在現在『防疫高於一切』的氛圍下，人民都會支持，不過法律人關心的，永遠是『國家權力』節制的問題…。」

這樣的發文意外在網路上引戰，不少網友在下面砲轟，「鄭市長也馬上跟進新北市了，而且是到8月份」、「奇怪了，明明鄭市長也宣布一樣的政策，怎麼卻刻意只抓著某黨的市長做文章。」對此，林智群也不甘示弱地回應，「侯市長第一個宣布的，不嘴他嘴誰」、「錯的事情，民進黨做也不會對啦！」

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