壽險龍頭禁所有員工出國…嚇壞同業「違反基本人權」　保險業者正研議防疫政策

▲國內金融業出現首例確診病例，國泰人壽提高防疫等級。圖為國泰金融中心。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

有媒體報導，為提高新冠肺炎（COVID-19）防疫等級，國泰人壽宣布，16日即日起禁止所有員工出國，包括公差或私人旅遊；此消息一出，立即嚇壞保險業界，「這違反基本人權吧！」也考慮是否要跟進，相關防疫政策正在研議。不過，國泰人壽解釋，公司只是「強烈建議」員工不要出國，並沒有明文禁止，而是考量疫情嚴峻，提醒員工以健康安全為優先。

國泰人壽已全面停止中國、香港、澳門等非必要出差，如今卻被媒體傳出決定自即日起「禁止」所有員工出國，立即引起其他壽險公司議論紛紛。一名壽險公司高層向《ETtoday新聞雲》記者透露，「禁止所有員工出國是什麼決策啊，要用哪個法源限制個人旅遊規劃，這算違憲吧？」不過也有業者討論是否要跟進，要求公司所有同仁取消非必要出國，相關防疫政策正在研議中。

由於台灣15日新增6例「境外感染」確診病例，其中，案54例是金融業從業人員，接觸的範圍多屬金融圈人士，引起金管會高度關注。保險局已對各大壽險業者發出通知，要求公司針對出國執行控管，包括所屬高層主管、從業人員（含同居眷屬、室友）應全面避免非必要的公務與出旅行程。

保險局也表示，若董事長及總經理仍有出國規劃，必須事先通報金管會，包括說明出國及返國日期、國外每日行程、隨行人員及防疫準備作為。

另外，壽險業者透露，已收到保險局通知，要求在公司內設置「防疫長」，全權負責全公司的防疫工作，而防疫長需由各公司總經理擔任，保險局將另行成立「防疫長群組」，提供業者隨時回報狀況，包括員工旅遊行程、健康情形等掌握。

國泰人壽解釋，不是「禁止」，而是「強烈建議」國泰人壽所有員工不要出國，包括出公差或私人旅遊，其中，公差會另外評估，若不得已出國出差，必須先徵得高階主管同意，且回國一定會有14天「有薪防疫假」；公司同仁若請假出國，主管也保有不准假的權利，若有緊急原因不得不出國，須依規定居家檢疫或申請無薪的防疫隔離假。至於員工年假也可延後至明年使用。