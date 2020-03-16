新冠疫情重創經濟！安倍透露：G7今晚召開「視訊峰會」

▲日本首相安倍晉三表示，G7會員國首腦將於16日晚間舉行視訊高峰會。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本首相安倍晉三16日上午出席參議院預算委員會，針對新冠肺炎相關防疫措施進行集中審議。安倍在會議則透露，G7成員國將在台灣時間16日晚間10時進行視訊會議，共同商討此次疫情的治療方法與經濟政策。

根據日媒報導，全球新型冠狀病毒感染人數已破16萬人，各國為防止疫情持續擴散，紛紛祭出限制旅遊管制政策，同時呼籲民眾減少不必要外出，甚至採取延後開學、在家工作等措施。美國上周宣布，將限制歐洲各國旅客入境，因此加深全球金融市場之影響，使各國經濟劇烈動盪，股價大跌，因此G7會員國首腦緊急決定於16日晚間10時以視訊會議形式舉行高峰會，商討後續應對措施。

▲G7會員國將針對防疫政策與金融問題進行商討。（圖／路透）

安倍晉三強調，「希望在峰會中能夠針對世界各國如何共同合作，與各會員國進行討論。同時也希望能夠與各國協力，共同對抗難關。」此外，美國總統川普13日也在自己的推特上透露「美國總統川普在與所有G7領袖通話後，決定將於周一（16日）針對新型冠狀病毒進行視訊會議。」

據悉，會議將著重討論如何防止疫情擴散、新冠肺炎疫苗以及金融市場動盪的解決對策。