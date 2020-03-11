瘋電影／明明會說話　假如有一天所有生物的語言都聽懂

文／賴賴

瘋言瘋語：

大概主要就是這位中年男星的ONE MAN SHOW，故事單薄，以動物會說人話的角度出發，不論是電腦特效的動物，或是穿著動物造型裝扮的假動物，單靠一個腳色獨撐，確實吃力，整體感是不錯看的，假如人類聽得懂動物說的話，是否會更善待他們？

可以看出這是一部小成本低製作的作品，大概製作費都花在電腦特效上，人與狗對話，共同辦案互相扶持，電影的核心價值無非就是珍惜這些在我們身邊的動物，其實他們有情有義，人類不該濫殺無辜，加入吃素的行列吧。

目前大環境困窘的電影工業，韓國一系列推出許多小成本電影，可以給台灣電影編劇參考，不能和好萊塢相提並論。

片 名：明明會說話

英文名稱：Mr. Zoo

類 型：動作、喜劇

上映日期：2020-03-06

片 長：01時53分

導演：金泰允(Kim Tae-yoon)

演員：李星民(LEE Sung-min) 、 申河均(Shin Ha-kyun) 、 金瑞亨 、 葛瀟轅

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：CatchPlay

劇情大綱

國家情報局探員泰祖（李星民 飾），接下中國外交大使熊貓「明明」出訪的護送任務，不料明明才剛踏上韓國，旋即被恐怖份子綁架。眼看升遷機會泡湯而心急如焚的泰祖，在一場意外後破天荒地獲得和動物溝通的超能力，身為綁架案唯一目擊者的狼犬阿里因此化身最強助手，究竟這項超能力能讓他順利化解危機、完成任務嗎？

▲護送熊貓失利受傷後，竟然可以聽懂所有生物的語言。

▲主觀非常震怒，無法理解男主行徑。

▲靠著目擊者狼狗找回熊貓。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI