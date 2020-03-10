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瘋電影／陰櫥　被家暴而死的童靈被困在這

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文／賴賴

▲▼陰櫥。（圖／ＹＡＨＯＯ）

瘋言瘋語：

河正宇在現在這個風尖浪頭上，恰巧遇上武和病毒，所以票房壓力可望減輕，單就電影而言，顯然的是小成本電影，單靠河正宇一人撐場面，劇情單薄處處簡略，雖然很喜歡河正宇，但劇情時在乏善可陳，要在單一場景完成的電影，恐怕不夠深厚的劇本力難以令人心服，不過就家暴內涵去包裝，使得這一群找事的小鬼令人同情，但是所有的小鬼都是被嚴重虐待家暴，為什麼河正宇小孩會被找進去，這點也沒交代，反正就是打發時間的電影。

河正宇投資拍攝的電影，幾部下來都看到他急著想賺錢，但已失去初心，和第一部電影自導的《許三觀》相比，差距甚大，不論有沒有染毒，可以看出想要培養電影人才的心情，但觀眾卻會被粗糙的製作而失望，希望重拾過去愛惜羽毛的精神，審慎的挑好劇本再拍，會比較安全。


片　　名：陰櫥
英文名稱：The Closet
類　　型：懸疑/驚悚
上映日期：2020-02-21
片　　長：01時38分
導演：金光斌
演員：河正宇(Jung-woo Ha) 、 金南佶
國　　家：韓國
語　　言：韓語
發行公司：車庫娛樂

劇情大綱

自從妻子過世後，尚元（河正宇 飾）和女兒的關係越來越疏遠，於是他決定帶著女兒搬到鄉下，修復彼此的關係。但即使搬家後，尚元仍專注於自己的工作，不多關心女兒。女兒多了更多獨處的時間，且開始表現出奇怪和令人不安的行為，而尚元也開始在家中遭遇離奇的現象。某天，女兒竟突然在壁櫥前消失得無影無蹤……

無論尚元如何尋找，就是找不到女兒的蹤跡。此時，一名叫做慶勳（金南佶 飾）突然找上門來，並稱自己知道關於那壁櫥的祕密。為了尋找尚元的女兒，慶勳堅持要尚元和他一起闖入「中間地帶」，於是兩人開始揭開隱藏於壁櫥背後不可告人的真相……

▲▼陰櫥。（圖／ＹＡＨＯＯ）

▲河正宇車禍喪妻自己罹病，與女兒相依為命，搬家後女兒性格大變。

▲▼陰櫥。（圖／ＹＡＨＯＯ）

▲假冒網路公司的驅魔師，來到河家幫忙找失蹤女兒。

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