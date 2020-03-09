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瘋電影／大地蜜語　一人一半感情不會散的大自然哲學

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文／賴賴

▲▼ 大地蜜語。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

「你一半我一半」像是與蜂后的美麗約定，雖然是人類的自圓其說，不過也因如此，人類長年可以從辛苦的工蜂那裡，獲得甜美的蜂蜜養家，彼此建立美好的關係，一片葉子便可以救活一隻蜜蜂，比起貪得無厭的遊牧民族，不留餘地的將蜂蜜採光後，蜜蜂大量死亡，這些養蜂人的專業，透過鏡頭，再次看見人類與大自然的不協調，掠奪後不負責任的繼續前往下一個目的，人類永遠是贏家，輸家則死亡。

導演的鏡頭語言極緻之美，鏡頭可見馬其頓山崩水竭，山崖卻仍有乾樹冒出綠葉，山谷中的養蜂人家，在黑暗窄小的屋內，似人類最初原始樣貌，許多大自然與養蜂女的對照，而養蜂女與母的相依為命，老邁失明的母親正像是女王蜂，而女兒則是工蜂的日夜忙碌，只為了照顧母親，雖然貧苦卻也溫暖，沒有錦衣玉食瓊漿玉液，這大自然美景卻也一點不虧待她，平靜的生活闖進來一車吵雜的資本主義家族，大人小孩熱鬧滾滾，卻也將這份美好的平靜破壞徹底，而這個貪婪的人類最後竟把樹給燒了，說這樣子明年才能長出更好的樹木，無視於養蜂女的苦苦哀求，可惡至極，看得超氣。

導演很平實深刻且生動的紀錄養蜂女的生活，透過這段影像看見人類無知且殘酷，而孤獨的養蜂女終究只有自己，如果不殘忍可惡，是不是就只能過著孤獨的生活，非常多反思的語言，看完後韻十足，文青電影，高評價的絕美佳作，難怪入圍奧斯卡最佳紀錄片，生命永遠會有出路，趕盡殺絕不仁不義終將自食其果。


片　　名：大地蜜語
英文名稱：Honeyland
類　　型：紀錄片
上映日期：2020-03-06
片　　長：01時29分
導　　演：塔瑪拉科泰夫斯卡(Tamara Kotevska) 、 路博米史戴凡諾夫(Ljubomir Stefanov)
演　　員：哈蒂潔穆拉托瓦(Hatidze Muratova)
國　　家：韓國
語　　言：韓語
發行公司：車庫娛樂

劇情大綱

哈緹潔是歐洲最後一位女性養蜂人，她以徒手採蜜的方式，維持生態平衡與自然共存。某日，遊牧家族移居至隔壁，他們帶來大量牲口打亂了寧靜生活，甚至瓜分了她的蜂蜜市場，嚴重影響了她的生計並帶來危機…

▲▼ 大地蜜語。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲住在北馬其頓山谷的哈緹潔，是歐洲最後一位女性養蜂人。

▲▼ 大地蜜語。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲和母親相依為命，但母親後來過世了。

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瘋電影大地蜜語賴賴塔瑪拉科泰夫斯卡(Tamara Kotevska)導演路博米史戴凡諾夫(Ljubomir Stefanov)導演

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