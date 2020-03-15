台歐航線瀕斷航！華航、長榮3/16起航班機動異動　阿聯酋、荷航暫不飛了

▲3月17日起，自歐洲申根國家及與申根區自由流動的英國、愛爾蘭共27國及杜拜（含轉機），返台民眾需居家檢疫14天。（圖／達志影像／美聯社）

記者賴文萱／台北報導

因應新冠病毒（COVlD-19）疫情在歐洲爆發，中央流行疫情指揮中心宣布，自3月14日14時起，尚未登機離開歐洲27國或杜拜之旅客，入境台灣後須居家檢疫14天。對此，華航、長榮航空均表示，3月15日前維持正常飛航，但3月16日之後航班將會視情況異動；阿聯酋航空今晚完成最後一趟飛台北航班後，也將暫時停飛，荷蘭航空即起也暫停飛台北-阿姆斯特丹一周。

請繼續往下閱讀...

▲華航、長榮3月16日以後，往返歐洲航班將會陸續異動。（圖／記者黃克翔攝）

華航表示，3月15日以前，往返歐洲航班維持正常飛航，未來將依市場旅運需求，機動調整歐洲航班；另外並配合中央疫情指揮中心規範，自歐洲返台之空勤組員需居家檢疫14天。最新航班異動資訊及相關退改票規定，可上華航網站「新型冠狀病毒資訊服務專區」，或下載Mobile APP查詢即時資訊。

長榮則指出，3月15日之前往返歐洲航班維持正常飛航，但依疫情指揮中心之規範，自歐洲返回之空勤組員因需要居家隔離14天，將依組員調度之情況以及市場需求，3月16日以後往返歐洲之航班將會陸續異動，並提供持有前往歐洲旅客辦理改、退票免收手續費之服務。長榮航空最新航班異動以及退改票規範，敬請旅客至官網之「新型冠狀病毒肺炎資訊專區」查詢。

▲阿聯酋航空、荷蘭航空陸續停飛航班。（圖／達志影像／美聯社）

另外，阿聯酋航空今（15）日凌晨從杜拜發出最後一班往返台北的班機後，也將暫時停航，復飛日期尚未決定；法荷航集團繼先前停飛法國航空的台北-法國航線後，即日起也停飛荷蘭航空的台北-阿姆斯特丹航線一周，後續是否會復飛，還有待觀察。

▲歐洲疫情急速攀升，自歐洲27國、杜拜返國者，台灣時間3月14日14時起，已登機者加強自主健康管理，尚未登機者列入居家檢疫14天。（圖／達志影像／美聯社）

中央流行疫情指揮中心14日宣布，考量申根區域國家人員流動密切，除原已列第三級之義大利外，3月17日起將其他歐洲申根國家（法國、德國、西班牙、葡萄牙、奧地利、荷蘭、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞典、斯洛伐克、斯洛維尼亞、波蘭、捷克、匈牙利、希臘、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、冰島、挪威、瑞士及列支敦斯登）及與申根區自由流動的英國、愛爾蘭共27國及杜拜（杜拜含轉機）旅遊疫情建議提升至第三級：警告（Warning），避免至當地所有非必要旅遊。

▲0314旅遊疫情建議。（圖／衛福部提供）

指揮中心表示，於台灣時間3月14日14時起，已登機者加強自主健康管理，尚未登機者列入居家檢疫14天。3月17日凌晨起，外國旅客居家檢疫者無住所可至集中檢疫所付費居住。

