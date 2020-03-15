花蓮港史館開幕！漫遊船艙造型展館　「彩繪專屬船舶」帶回家

▲花蓮港史館。（圖／港務公司提供）

記者李宜秦／台北報導

花蓮港史館建置完畢，已於今年3月起正式對外開放參觀，台灣港務公司表示，港史館結合實境互動軟、硬體設施，透過科技互動，民眾可了解花蓮港歷史與港埠作業，還可彩繪專屬船舶作為紀念。

港務公司表示，花蓮港承載著花蓮人的記憶，紀錄著花蓮在地產業的發展，為了更具象呈現花蓮港的過往今來，自去年7月設計結合實境互動軟、硬體設施的港史館，期望透過科技互動模式，以生動活潑形式介紹花蓮港歷史、港埠作業從昔日至今的演進等，讓民眾能更瞭解與體驗港埠設施、作業流程、主要產業概況。

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港務公司指出，花蓮港史館設計了戀戀洄瀾港、大船入港及漫遊花蓮為三大展示主軸，進入展館將由港務公司的吉祥物-胖塔穿著阿美族服飾和羽冠，帶著花蓮港在地特色曼波魚-Mola Man與民眾展開遊程，一起回顧花蓮港的重要歷史事蹟，探索洄瀾壯闊的港灣發展過程，並隨著白燈塔的吟詩及音律喚起美好記憶。

▲花蓮港史館3月已正式對外開幕。（圖／港務公司提供）



走進船艙造型的主題展館，進入港口作業的核心，透過觸覺、視覺、聽覺的互動，瞭解花蓮港主要產業、碼頭作業演進，貨物裝卸到信號台的操作，見證港口擴建的歷史，還可認識花蓮港的守護者-各工作崗位的同仁；漫遊花蓮部分，透過彩繪花蓮港的多媒體互動，讓民眾彩繪自己專屬的船舶，帶回美麗的紀念。

港務公司表示，將邀請各國中小校外教學參訪港史館，帶領學童認識船舶進出、貨物裝卸及花蓮港歷史，讓他們更親近海洋及港口，散播海洋種子。另花蓮港位於花蓮市太平洋臨港廊道歷史場景重要的一環，未來港史館將與周圍將軍府、松園別館串聯，再現土地與人文的歷史記憶。

港務公司提醒，基於港史維護管理，現階段港史館參訪，僅接受團體事前申請，並於上班時間開放參觀導覽，未來將培訓導覽志工，讓民眾也能參與花蓮港港史館的導覽工作。