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英法首射海妖反艦導彈　替代服役30年的海賊鷗導彈

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▲▼海猛毒。（圖／French MoD）

▲英法共同開發的新款輕型反艦導彈「海妖」（Sea Venom）。（圖／French MoD）

實習記者符芳萱／綜合報導

歐洲導彈集團（MBDA）已成功於2月20日在勒旺島 (Île du Levant) 導彈試驗場成功完成海妖（Sea Venom）反艦導彈的首次發射試驗，這也是英法重要的里程碑。英國皇家海軍將在AW159野貓（Wildcat）取代原本的海賊鷗（Sea Skua）並使用海妖，而法國海軍陸戰隊將從未來的瓜帕德輕型聯合直升機 (HIL – Hélicoptère Interarmées Léger)來運營導彈。

海妖（Sea Venom）從接近最小釋放高度的AS-365海豚直升機所發射，到達巡航階段，同時以非常低的高度會掠過水面。在最終階段，機組人員通過數據鏈路傳輸，利用紅外尋星器的圖像來使用手動瞄準點目標。然後，導彈一直跟隨該指定點，精准擊中目標才會停止。　

在發射海妖前已進行了兩次試驗發射，以達到導彈能力的極限為目標。之前的射擊展現發射海妖後鎖定（LOAL）和發射前鎖定（LOBL）的功能。他們也使用非製冷成像紅外（IIR）導引頭提供的圖像驗證了它低空掠海飛行和自主制導的能力。

海妖是專為法國和英國海軍的艦載直升機設計的反艦導彈，適合用於多種平臺。即使在擁擠的沿海環境中能廣泛擊敗目標，包括小型快艇到海上或港口的大型船隻，以及沿海陸地目標。

MBDA首席執行官貝朗格（Éric Béranger）表示，海妖是首個充分利用卓越中心的英法合作計劃，而計劃是在兩國議會於2016年所獲得政府協定批准開始創建。同時，它是體現出英國和法國在國防領域上緊密合作所增強在武器裝備方面的主權能力，且能降低成本。

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