丹麥米其林餐廳「酒窖遭暴力挖穿」　紅酒之王失竊損失700萬

▲米其林餐廳的酒窖牆壁遭到砸破，偷走價值700萬的名酒。（圖／翻攝自Restaurant formel B臉書）



記者林彥臣／綜合報導

位於丹麥哥本哈根的米其林一星餐廳「Formel B」在今年2月遭竊，失竊的財物包括「紅酒之王」法國勃艮第羅曼尼康帝酒莊釀造的紅酒，總共有50幾瓶紅酒失竊，損失將近新台幣700萬元，更特別的是，竊賊竟然是把酒窖的牆壁挖穿，宛如電影情節才會出現的手法。

根據《法新社》報導，在類似好萊塢情節的計畫中，2月23日晚間的某個時刻，竊賊進入隔壁的葡萄酒店，然後在牆上砸了一個洞，闖入「Formel B」的酒窖，顯然竊賊知道他想要找的東西，因為葡萄酒店沒有任何東西失竊，在「Formel B」的酒窖內，也只帶走少量的酒品。

餐館老闆在Facebook上寫道，「竊賊專門偷走了我們高市價的稀有葡萄酒。」



Formel B合夥的兩位店主也指出，失竊的名酒包括有「紅酒之王」之稱的法國勃艮第羅曼尼康帝酒莊釀造的酒品，以及里貝伯爵酒莊（Domaine du Comte Liger-Belair）和樂華酒莊（Domaine Leroy），其中有三支特殊酒品，市值上看150萬丹麥克朗（折合約688萬台幣）。

業主說，「我們花了好幾年找到這些無法替代的名酒，卻在一夕之間失蹤了」。哥本哈根警方已經展開調查，但是截至25日業主撰文時，還沒找到竊賊。

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