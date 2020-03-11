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兩起乘客發酒瘋　英廉航被迫二度折返延遲3小時起飛

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▲▼EasyJet英國易捷航空。（圖／路透）

▲英國易捷航空（EasyJet）班機因醉酒乘客鬧事2度折返。（資料圖／路透）

實習記者符芳萱／綜合報導

英國易捷航空（EasyJet）一架從曼徹斯特機場（Manchester Airport）飛往西班牙亞利坎提（Alicante）的EZY1919航班，因為有2組醉酒的乘客發生爭執，導致兩度折返而延遲三個多小時起飛。

易捷廉價航空發言人表示，飛機上共出現2組醉客，第一組鬧事乘客在登機前就已經開始喝酒，之後他們在機艙內造成騷亂，此時飛機已經滑行，機長被迫立即掉頭將飛機開回停機坪。

正當班機準備再度起飛時，另一組已經喝酒醉的乘客又鬧事，迫使機長再度折返回停機坪。最後，大曼徹斯特警察局（Greater Manchester Police）的警員登上飛機帶走滋事份子後，航班才順利起飛。

發言人說，易捷航空的乘務人員在評估所有狀況下立即採取行動，以確保航班和其他乘客的安全。他也說，「雖然此類事件很少見，但我們非常重視它們，不容忍侮辱性或威脅性行為，客戶和空服員的安全和福祉是我們的首要任務。」

英國多次發生旅客在飛機上醉酒鬧事的事故，負責曼徹斯特飛機場的警官邁克爾.陶德（Michael Todd）在2006年宣佈，如果旅客被認為嚴重醉酒，當局可取消他們的機票，也不需給予賠償。同時，在飛機上鬧事者將可能面臨監禁或巨額罰款。另外，英國航空業者曾發起「One Too Many」運動，飛機若因人為事故改道，鬧事者可能需要負責賠償。

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