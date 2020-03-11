　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳建仁曝「陳時中深夜求援」1招幫揪感染源　一份報告嚇壞他：比SARS更難纏

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

圖、文／鏡週刊

對於這次抗疫，身為公衛專家的副總統陳建仁5日接受本刊專訪表示，1月打完總統大選、完成競選總部主委的任務後，原已準備「打包回府」，未料爆發武漢肺炎，出身公衛專業的他，自然責無旁貸協助防疫。而後續疫情隨個案增加持續延燒，更出現亟需準確判讀與追蹤的關鍵確診病例，陳建仁對流行病學的經驗豐富，因此成為指揮中心的最佳顧問。

這次抗疫陳建仁扮演幕後重要顧問，陳時中（圖）還曾為了遊義大利確診的一家4口請教他的意見。

▲這次抗疫陳建仁扮演幕後重要顧問，陳時中（圖）還曾為了遊義大利確診的一家4口請教他的意見。（圖／鏡週刊提供，下同）

陳建仁在專訪中透露，尋找義大利確診第14例一家的感染源時，陳時中與他討論很久，當時他建議，須蒐集14例一家出發前10天有無中國旅遊史，並釐清機上有無陸客。

之後，在判讀第19例中部白牌車司機一案時，指揮中心從接觸史鎖定一名浙江台商可能是感染源，但採檢時卻發現該台商喉嚨沒有病毒，陳建仁也建議指揮中心，可以抽血檢驗抗體，才讓這名感染源得以確認。

儘管被視為政府抗疫最佳顧問，陳建仁也把功勞歸給府院的無間合作。他說，從總統蔡英文第一時間召集國安會開始，到行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，乃至疾管署等都跨部會提早因應，才能守住第一波疫情不致擴大。

陳建仁認為防疫的盾牌與劍是快篩工具及抗病毒藥物，國內已有初步成果，但須加速研發腳步。

武漢肺炎比起2003年的SARS，情況確實是相當嚴峻，因此台灣在疫情爆發初期也一直在問一個問題：輕症會不會傳染？直到看到中部一家醫院在《新英格蘭醫學期刊》刊登的研究報告，「說老實話，我們的驚嚇是無與倫比！」

陳建仁口中讓他「驚嚇到無與倫比」的報告，指的就是世界頂尖醫學雜誌《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine），在2月12日所刊登的〈台灣新型冠狀病毒本地傳播感染案例〉一文，該報告由台灣彰化基督教醫院急診醫學部團隊發表。

因應疫情，中國臨時建了14間方艙醫院（圖）收治輕症患者，隨患者陸續痊癒，至今已有11間休艙。（翻攝微博）

野味一直被中國認為是武漢肺炎可能的感染源頭，中國直到1月下旬才承認有人傳人現象。（翻攝網路）

陳建仁說，SARS本身傳染較有限、致死率高，而武漢肺炎人對人的傳染力卻遠高於SARS病毒，因此感染者絕大部分都屬於輕症或沒有症狀，重症或死亡只占少數；而台灣在疫情爆發初期也一直在問一個問題：輕症會不會傳染？直到看到中部醫院發表在《新英格蘭醫學期刊》的報告、以及指揮中心內部疫調的資料發現，確診病例的症狀即便很輕微也會傳染，「說老實話，我們的驚嚇是無與倫比」。

「現在還不是鬆懈的時候！」陳建仁說，他每天去教堂都祈禱，台灣當前的防疫工作可以備而不用，雖不曉得敵人何時要來，堡壘必須先做好，而不是敵人來了才築牆；一旦武漢肺炎流感化，抗疫的二隻腳就是醫療體系與武器，前者指要先準備醫學中心、應變醫院的能量，若病毒大規模傳播，屆時輕症需要隔離，重症再去醫院治療即可。

習近平（左）帶頭示範量「手腕溫」而非「額溫」的照片被瘋傳，網友猜測可能是忌諱「槍對腦門」的動作。（翻攝新華網）

此外，「武器也要備妥。」陳建仁說，抗疫必須像羅馬武士一樣，要握有「盾牌跟劍」，盾牌是快篩工具，劍則是抗病毒藥物及疫苗，但現在只有「很重的盾牌」（中研院已開發出15分鐘快篩工具，但尚未量產），至於由美國吉立亞藥廠研發的瑞德西韋，除了在中國展開臨床實驗，台灣也將進行臨床實驗，他建議這些藥不能只給病危的人，也要給輕症的患者，因病人在醫院一待可能就是45天，吃藥後或許能縮短至5天就痊癒，兩者相比，防疫及醫護照顧就差了9倍，「重症用藥是救命，輕症用藥則對防疫有幫助。」

他並以2009年4月墨西哥發生H1N1流感為例，指當時台灣即因準備好快篩跟藥物，最後死亡率是全世界倒數第三，成績僅次日本跟比利時。台灣現階段在官民合作下已有藥物、疫苗的初步成果，但必須加快腳步研發這些「武器」，才能做好長期抗戰的準備。


更多鏡週刊報導
【陳建仁專訪6】台灣防疫神預測　一張表看破WHO手腳
【陳建仁專訪7】當副手4年貼身觀察　他目睹小英最陰暗的時刻
【陳建仁專訪8】史上最忙的副總統　陳建仁自謙「無用的僕人」

ET快訊
8張圖曝光武漢包機檢疫超謹慎！他感嘆「從深夜到白天任務完成」
陳建仁曝「陳時中深夜求援」1招幫揪感染源　1份報告嚇壞他：比
疫情拉警報！冰島、瑞士等歐洲8國、中東2國旅遊疫情升至2級警
第二批武漢包機載回361人！華航169人、東航192人「入住
新冠肺炎再添1例！北部30多歲女性曾訪英國返台確診
張益贍、蔡宜芳驚爆不倫戀！民眾黨：張停權、蔡另行調查
LIVE／2包機載回滯留武漢361台人　陳時中一夜沒睡現身指
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨人事佈局　江啟臣：已展開評估再給一點時間

林俊憲提「黃安調款」修《健保法》　僑委會：沒有立場

蔡宜芳的「不倫情人」起底！豪取60套波卡等3風波　被認證「柯P旁最大問題」

藍委不挺陳玉珍？洪孟楷：7元運費經濟實惠！買書運費也要35元

「7元運費恐降低購買意願」　費鴻泰憂：口罩過剩

羅致政問居家隔離、居家檢疫差別　僑委會委員長：把我考倒了

張益贍、蔡宜芳遭拍上摩鐵　蔡壁如生日接大炸彈：他這保姆也太盡責了

「陳時中像阿信！」葉毓蘭盼分工制：敬佩但不要把命賣掉了

武漢2包機載361人抵台　陳玉珍讚：從善如流是好事！

網友「一招」三分鐘釣出唐鳳　本尊親回：就這樣被你「增幅」

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

吳尊為老婆親手繪製「愛情童話書」！　當NeiNei、Max面「親親放閃」❤❤

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

Ella、蔡徐坤假演「開年會吃飯」　Lisa秒信萌答：我也餓了！

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

國民黨人事佈局　江啟臣：已展開評估再給一點時間

林俊憲提「黃安調款」修《健保法》　僑委會：沒有立場

蔡宜芳的「不倫情人」起底！豪取60套波卡等3風波　被認證「柯P旁最大問題」

藍委不挺陳玉珍？洪孟楷：7元運費經濟實惠！買書運費也要35元

「7元運費恐降低購買意願」　費鴻泰憂：口罩過剩

羅致政問居家隔離、居家檢疫差別　僑委會委員長：把我考倒了

張益贍、蔡宜芳遭拍上摩鐵　蔡壁如生日接大炸彈：他這保姆也太盡責了

「陳時中像阿信！」葉毓蘭盼分工制：敬佩但不要把命賣掉了

武漢2包機載361人抵台　陳玉珍讚：從善如流是好事！

網友「一招」三分鐘釣出唐鳳　本尊親回：就這樣被你「增幅」

慧安佛堂贈內埔警酒精乳液　強化執勤安全

高鐵助學計畫成功！「3個月募得1200萬」助偏鄉遲緩兒早療教育

國民黨人事佈局　江啟臣：已展開評估再給一點時間

同機議員曾接觸確診患者！　川普自信喊「狀態超棒」不用篩檢

台韓港漫畫家接力應援　LINE WEBTOON 推防疫特輯

Google擬推出新一代Chromecast Ultra　配備獨立可聲控遙控器

再一次！湖北潛江市「前一日宣佈解封」…1天後又變卦：通告取消

淡水河岸水景第一排！北市永平國宅「短期出租」釋出14戶　可住1年7個月

林俊憲提「黃安調款」修《健保法》　僑委會：沒有立場

父見租屋女兒直播割腕輕生嚇報案！「視訊截圖灰貓」成關鍵　警衝5樓救人

長髮妹「當街脫超褲大解放」！他被迫鏟屎...PO影片怒轟：不是第一次

政治熱門新聞

「F奶甜姐」蔡宜芳爆不倫　擁吻襲胸摩鐵煲愛直擊

18台人拒檢　他爆氣：就丟包武漢啊

武漢專機違背台灣橫濱模式　只讓乘客戴口罩...拒穿防護衣

李來希轟「口罩實名制2.0」加7元運費：把人民當腦殘？

韓粉神邏輯：選舉比照口罩實名制　網秒破解

批口罩「7元運費」被罵翻　陳玉珍再嗆：不該收！這不是剝兩次皮嗎？

蔡宜芳「滑進」知名汽車旅館　開房3小時秘密授課

陳建仁曝「陳時中深夜求援」　1招幫揪感染源

趙少康轟改革：抽菸的人得肺癌，通通自費！

40萬罷韓連署書送進高市選委會第二天　韓國瑜開直播

民眾黨爆不倫戀　民眾黨：張益贍停權、蔡宜芳另行調查

蔡英文「國家抗疫隊」得分　陳時中背後還有10人助攻

僑委會：14台商僑胞確診新冠肺炎

陳建仁痛批WHO譚德塞：外行人講話

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真臉書發文「辛龍傳好消息」！換心用盡人脈「擠進優先順序」

「F奶甜姐」蔡宜芳爆不倫　擁吻襲胸摩鐵煲愛直擊

18台人拒檢　他爆氣：就丟包武漢啊

劉樂妍天津返台遭爆「送進加護病房」

劉真搶救1月「體重僅剩3X公斤」

緋聞傳8年！炎亞綸鬆口談跟阿本的關係

陳艾琳認了「約過砲」老公也知道！

好市多開賣炸雞！網曝心得：和麥當勞一樣

武漢專機違背台灣橫濱模式　只讓乘客戴口罩...拒穿防護衣

超正嫩妻爬上20歲兒床！他崩潰：那聲音

7嫩模遭騙去金三角「逼做1對1」軟禁！慘淪禁臠崩潰

第二批包機延誤2小時173人登機

東航192人到了　等7hrs抵達國門

出道滿12週年！蔡阿嘎突預告「引退時機」

17歲少女暴斃無人知　還被多男輪流上

更多

最夯影音

更多
騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」
難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

吳尊為老婆親手繪製「愛情童話書」！　當NeiNei、Max面「親親放閃」❤❤

吳尊為老婆親手繪製「愛情童話書」！　當NeiNei、Max面「親親放閃」❤❤

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面