陳建仁曝「陳時中深夜求援」1招幫揪感染源　一份報告嚇壞他：比SARS更難纏

圖、文／鏡週刊

對於這次抗疫，身為公衛專家的副總統陳建仁5日接受本刊專訪表示，1月打完總統大選、完成競選總部主委的任務後，原已準備「打包回府」，未料爆發武漢肺炎，出身公衛專業的他，自然責無旁貸協助防疫。而後續疫情隨個案增加持續延燒，更出現亟需準確判讀與追蹤的關鍵確診病例，陳建仁對流行病學的經驗豐富，因此成為指揮中心的最佳顧問。

▲這次抗疫陳建仁扮演幕後重要顧問，陳時中（圖）還曾為了遊義大利確診的一家4口請教他的意見。（圖／鏡週刊提供，下同）

陳建仁在專訪中透露，尋找義大利確診第14例一家的感染源時，陳時中與他討論很久，當時他建議，須蒐集14例一家出發前10天有無中國旅遊史，並釐清機上有無陸客。

之後，在判讀第19例中部白牌車司機一案時，指揮中心從接觸史鎖定一名浙江台商可能是感染源，但採檢時卻發現該台商喉嚨沒有病毒，陳建仁也建議指揮中心，可以抽血檢驗抗體，才讓這名感染源得以確認。

儘管被視為政府抗疫最佳顧問，陳建仁也把功勞歸給府院的無間合作。他說，從總統蔡英文第一時間召集國安會開始，到行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，乃至疾管署等都跨部會提早因應，才能守住第一波疫情不致擴大。

武漢肺炎比起2003年的SARS，情況確實是相當嚴峻，因此台灣在疫情爆發初期也一直在問一個問題：輕症會不會傳染？直到看到中部一家醫院在《新英格蘭醫學期刊》刊登的研究報告，「說老實話，我們的驚嚇是無與倫比！」

陳建仁口中讓他「驚嚇到無與倫比」的報告，指的就是世界頂尖醫學雜誌《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine），在2月12日所刊登的〈台灣新型冠狀病毒本地傳播感染案例〉一文，該報告由台灣彰化基督教醫院急診醫學部團隊發表。

陳建仁說，SARS本身傳染較有限、致死率高，而武漢肺炎人對人的傳染力卻遠高於SARS病毒，因此感染者絕大部分都屬於輕症或沒有症狀，重症或死亡只占少數；而台灣在疫情爆發初期也一直在問一個問題：輕症會不會傳染？直到看到中部醫院發表在《新英格蘭醫學期刊》的報告、以及指揮中心內部疫調的資料發現，確診病例的症狀即便很輕微也會傳染，「說老實話，我們的驚嚇是無與倫比」。

「現在還不是鬆懈的時候！」陳建仁說，他每天去教堂都祈禱，台灣當前的防疫工作可以備而不用，雖不曉得敵人何時要來，堡壘必須先做好，而不是敵人來了才築牆；一旦武漢肺炎流感化，抗疫的二隻腳就是醫療體系與武器，前者指要先準備醫學中心、應變醫院的能量，若病毒大規模傳播，屆時輕症需要隔離，重症再去醫院治療即可。

此外，「武器也要備妥。」陳建仁說，抗疫必須像羅馬武士一樣，要握有「盾牌跟劍」，盾牌是快篩工具，劍則是抗病毒藥物及疫苗，但現在只有「很重的盾牌」（中研院已開發出15分鐘快篩工具，但尚未量產），至於由美國吉立亞藥廠研發的瑞德西韋，除了在中國展開臨床實驗，台灣也將進行臨床實驗，他建議這些藥不能只給病危的人，也要給輕症的患者，因病人在醫院一待可能就是45天，吃藥後或許能縮短至5天就痊癒，兩者相比，防疫及醫護照顧就差了9倍，「重症用藥是救命，輕症用藥則對防疫有幫助。」

他並以2009年4月墨西哥發生H1N1流感為例，指當時台灣即因準備好快篩跟藥物，最後死亡率是全世界倒數第三，成績僅次日本跟比利時。台灣現階段在官民合作下已有藥物、疫苗的初步成果，但必須加快腳步研發這些「武器」，才能做好長期抗戰的準備。



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