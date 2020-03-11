疫情虐！觀光業「2月營收慘跌32％」　產值蒸發101億元

▲桃機旅客數大減。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，觀光產業首當其衝，2月來台旅客大減62％，桃園機場出入境人數也驟減60％以上。據統計，2月上市櫃觀光產業公司一片「滿江紅」，業績慘跌32.1％、營收少101億，旅行社、旅館業、航空業業績平均分別較去年同期衰退40.35％、24.82％、30.68％，購物業寶得利業績更大減98.14％，可說是慘中之慘。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，2月以來桃幾旅運量持續下跌，3月1日到6日的入境旅客分別為16884人、12562人、13171人、10849人、10118人、9174人，其中6日已跌破萬人，為1月29日14萬2661人次高峰的17.7％，幾乎已比SARS當年更慘。

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黃正聰表示，2月來台旅客人數約35.6萬，減少62％，其中陸客僅6000餘人、減97％，非陸客35萬人減48％，港澳減81％。而出境旅客則減少60％。另2月份總出入境人數約96萬、減60％，平均每日約3.3萬。

▲桃園機場受疫情影響，桃機第二航廈入境大廳空空蕩蕩。（圖／記者沈繼昌翻攝）



據台灣證券交易所統計顯示，2月上市櫃觀光產業營收一片慘退，旅行社部分減少40.35％，雄獅減37.69％、燦星旅減76.94％、易飛網減43.99％、五福減49.54％、鳳凰減22.34％、山富減39.11％。

旅館業部分減少24.82％，第一店減10.55％、凱撒飯店減24.83％、遠雄來減20.26％、晶悅減70.68％、夏都減31.59％、富驛減61.04％、高野減30.58％、力麗店減38.8％、洛基減45.27％。

航空業部分減少30.68％，華航減24.87％、長榮航空減34.61％、立榮航空減54.96％；購物業寶得利業績則大減98.14％。總計全上市櫃觀光業產值減少32.1％，營收衰退101.8億元。

▲觀光業產值大跌。（圖／黃正聰提供）

黃正聰表示，出入境旅客數減少60％，上市櫃公司衰退幅度卻較小，原因包括航空公司有一定比例是貨運收入，如華航貨運約佔30％；航空公司給散客的退票方案較有彈性，團體限制較多，因此旅行社相對衰退沒那麼大；國內旅客的衰退低於入境旅客，因此旅館業總體衰退縮小。

黃正聰表示，3月出入境人次衰退約9成，屆時上市櫃公司的營運報表將持續下探。且由於許多遊程都是預定，旅客尚未取消，加上部分國家未來旅遊建議可能還會提升，因此旅客數一定還會再減少。