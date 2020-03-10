口罩網路預購一次看懂！「健保快易通」App認證懶人包　帶您攻略解鎖

▲口罩實名制2.0將於本周正式上路。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合報導

口罩實名制2.0將於本周正式上路，首輪網路預購將於3月12日開放至3月18日，除了使用健保卡及自然人憑證透過電腦購買外，衛福部也開放使用「全民健保行動快易通」App讓用戶預購口罩。

健保快易通App包含多項功能，如查詢個人就醫紀錄的「健康存摺」、查詢附近醫療院所的「院所查詢」及查詢保費繳納紀錄的「行動櫃檯」等。而待網路買口罩功能正式上線前，先完成註冊手續未來一定方便得多。以下就跟著《ETtoday新聞雲》記者的腳步一同完成註冊吧！

✔ 裝置認證

▲健保快易通App。（圖／截自健保快易通App）

健保快易通App的裝置認證有兩種方式，分別為「行動電話」認證及「裝置碼」認證，不過推測其正處於壓力測試階段，記者實測「行動電話」認證數次均出現閃退或連線失敗的問題，無法順利認證。

▼健保快易通App行動電話認證方式暫時無法順利認證。（圖／截自健保快易通App）

要使用「裝置碼」認證，則需先到健保署網站進行健保卡網路服務註冊。

▼首次登入者得先依照右側「電腦環境說明」設定環境以符合該系統要求。完成後，以晶片讀卡機將健保卡插入，並點選左側「首次登入請先申請」，依照要求完成申請即可。（圖／截自健保卡網路服務註冊）

▼要使用「裝置碼」認證需先將健保卡插入後，輸入註冊密碼，進入最上方「行動裝置認證」。

▼點選「產生裝置認證碼」。

▼QR Code掃描或輸入裝置認證碼兩者可二選一。

認證方式可以QR Code掃描或輸入裝置認證碼，即可完成認證。完成認證可即可開始使用「健康存摺」及「行動櫃檯」功能。

值得一提的是，一支手機可綁定多張健保卡，若家長想替小孩或親友購買口罩，即可一同綁定。