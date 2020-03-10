　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

口罩網路預購一次看懂！「健保快易通」App認證懶人包　帶您攻略解鎖

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼口罩,防疫,過敏,飛沫,生病,醫療,隔離,衛生。（圖／記者周宸亘攝）

▲口罩實名制2.0將於本周正式上路。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者王曉敏／綜合報導

口罩實名制2.0將於本周正式上路，首輪網路預購將於3月12日開放至3月18日，除了使用健保卡及自然人憑證透過電腦購買外，衛福部也開放使用「全民健保行動快易通」App讓用戶預購口罩。

健保快易通App包含多項功能，如查詢個人就醫紀錄的「健康存摺」、查詢附近醫療院所的「院所查詢」及查詢保費繳納紀錄的「行動櫃檯」等。而待網路買口罩功能正式上線前，先完成註冊手續未來一定方便得多。以下就跟著《ETtoday新聞雲》記者的腳步一同完成註冊吧！

✔ 裝置認證

▲▼健保快易通App裝置認證。（圖／截自健保快易通App）

▲健保快易通App。（圖／截自健保快易通App）

健保快易通App的裝置認證有兩種方式，分別為「行動電話」認證及「裝置碼」認證，不過推測其正處於壓力測試階段，記者實測「行動電話」認證數次均出現閃退或連線失敗的問題，無法順利認證。

▼健保快易通App行動電話認證方式暫時無法順利認證。（圖／截自健保快易通App）

▲▼健保快易通App裝置認證。（圖／截自健保快易通App）

要使用「裝置碼」認證，則需先到健保署網站進行健保卡網路服務註冊。

▼首次登入者得先依照右側「電腦環境說明」設定環境以符合該系統要求。完成後，以晶片讀卡機將健保卡插入，並點選左側「首次登入請先申請」，依照要求完成申請即可。（圖／截自健保卡網路服務註冊）

▲▼健保卡網路服務註冊。（圖／截自健保卡網路服務註冊）

▼要使用「裝置碼」認證需先將健保卡插入後，輸入註冊密碼，進入最上方「行動裝置認證」。

▲▼健保卡網路服務註冊。（圖／截自健保卡網路服務註冊）

▼點選「產生裝置認證碼」。

▲▼健保卡網路服務註冊。（圖／截自健保卡網路服務註冊）

QR Code掃描輸入裝置認證碼兩者可二選一。

▲▼健保卡網路服務註冊。（圖／截自健保卡網路服務註冊）

認證方式可以QR Code掃描或輸入裝置認證碼，即可完成認證。完成認證可即可開始使用「健康存摺」及「行動櫃檯」功能。

值得一提的是，一支手機可綁定多張健保卡，若家長想替小孩或親友購買口罩，即可一同綁定。

ET快訊
挺陳時中遭羅友志嗆「政大廣電之恥」！張雅琴一串話電爆：我新聞
健保APP一開就閃退！口罩2.0「註冊卡住」　健保署回應了
2個月大女兒「半夜突休克不治」　網紅夫妻淚崩：快去排隊再帶妳
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iOS 14露端倪！　iPad外接滑鼠更普及好用...雙指觸控替代右鍵

口罩網路預購一次看懂！「健保快易通」App認證懶人包　帶您攻略解鎖

快訊／最狂5G資費出爐！台灣之星599元無痛升級

防疫期間iPhone如何清潔？蘋果官網祭消毒指南

Google在台也玩點數經濟　Google Play商店消費就可獲得獎勵

居家暖男：你的溫度ME來守護！最貼心的恆溫控管來自MEQ

前進立院實測Apple Watch噪音偵測　「最大聲」議題是這個

Android用戶注意！8款Haken惡意程式進駐Google Play

Galaxy S20 Ultra實拍體驗：100倍變焦拍遠景不是問題

Nokia 5.3真機上手照曝光！四鏡頭、4000mAh電池...售價約五千元

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

日男讚台灣防疫政策「讓人安心」 支持加入WHO：全世界都該學習

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

萌貓梳毛「白眼翻到後腦」氣噗噗　表情包get！網虧：需要潤髮嗎？

桃園野溪秘境！全台唯一瀑布溫泉 她穿比基尼享受腳底「天然SPA」

WHO專家赴中視察完感動喊話　「全世界都欠武漢人民一份情」

iOS 14露端倪！　iPad外接滑鼠更普及好用...雙指觸控替代右鍵

口罩網路預購一次看懂！「健保快易通」App認證懶人包　帶您攻略解鎖

快訊／最狂5G資費出爐！台灣之星599元無痛升級

防疫期間iPhone如何清潔？蘋果官網祭消毒指南

Google在台也玩點數經濟　Google Play商店消費就可獲得獎勵

居家暖男：你的溫度ME來守護！最貼心的恆溫控管來自MEQ

前進立院實測Apple Watch噪音偵測　「最大聲」議題是這個

Android用戶注意！8款Haken惡意程式進駐Google Play

Galaxy S20 Ultra實拍體驗：100倍變焦拍遠景不是問題

Nokia 5.3真機上手照曝光！四鏡頭、4000mAh電池...售價約五千元

女星勇闖大陸連拉7天「白大便」　急奔回台檢查出竟是A型肝炎

疫情衝擊民眾空中學習夯　護髮、按摩、化妝...弘光統統教

全球4000人死於疫情！衛星照曝各地震撼轉變　人潮激瘦一圈

吃「醋」防疫沒有用！食藥署籲：不實消息勿瘋傳　吃多恐致胃不適

北市「航空一棟樓」3月底將拆　斥資27億重建20樓新商辦　

「犯罪判決定讞人卻不見」　時力再提3法實踐司法正義

看不出39歲！宋慧喬剪成中分長直髮　最新畫報照逆齡如少女

不斷更新／日本京都醫院增1確診！該院多名護理人員染疫　境內10病患死亡

新台幣終止連2貶！升值9.4分　收在30.036元兌1美元

大陸喊「我們很照顧台灣」　謝長廷：增加反感和厭惡

旅行社妹宣傳片太兇狠　網「焦點錯亂」狂重播！神人開門更誇張

3C家電熱門新聞

台灣之星599元無痛升級5G

Nokia 5.3真機上手照曝光

Android用戶注意！8款Haken惡意程式進駐Google Play

防疫期間iPhone如何清潔？蘋果官網祭消毒指南

中華電499續約縮水

Galaxy S20 Ultra實拍體驗

「健保快易通」App本周開放口罩預購　註冊懶人包看這邊

前進立院實測Apple Watch噪音偵測

realme Buds Air亮相

平價iPhone SE2 傳六種顏色！海軍藍取代香檳金　造型類iPhone 8

iPhone 12高規格遭爆料！　搭6400萬像素鏡頭、4400mAh電池

電信三雄5G早鳥方案出爐

居家暖男ME　MEQ守護恆溫控管

Google Play Points登陸台灣

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台北男夜衝新竹給大一女友生日驚喜　她正和前任嘿咻

羅志祥突爆分手周揚青…經紀公司首發聲！

6男揪17歲妹開毒趴「輪流玷汙」！清潔工見暴斃裸屍嚇壞

姊染新冠肺炎亡　健身教練伴屍24小時求救：我們被拋棄

小彬彬放閃小13歲越南女友！網：旁邊是你阿姨嗎

陳艾琳認了「約過砲」老公也知道！

像颱風天！7縣市大雨特報越晚越冷　下波更凍探10度

莉婭認了「我喜歡女生」

只丟1塊錢！他海存8桶重破400kg　粗估金額曝光

JIN「超稀有黑卡」韓網全跪了

陳綺貞陷不倫戀「近況曝光」！

即／義大利全國封城！　不准離開居住地

八仙塵爆後停業5年　空拍照曝光

泱泱又被抓包「沒戴口罩趴趴走」

路易莎必點飲品！內行答案一面倒

更多

最夯影音

更多
大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒
台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面