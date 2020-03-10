英國街頭出現「抓衛生紙機」...玩一次台幣12元　老闆：恐慌性購買須冷靜

▲英國一名男子把抓娃娃機變成「抓衛生紙機」。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，英國也開始出現恐慌性購買現象，商店裡的衛生紙被搶購一空。東約克郡（East Yorkshire）某遊戲廳老闆艾迪（Eddy Chapman）看到這樣的情形，便把店門口的抓娃娃機換成「抓衛生紙機」，顧客只需要花30便士（約新台幣12元）就可以玩一次。

據英國《鏡報》報導，艾迪表示，他看到新聞上的瘋狂情形後，便想到了這個主意，「我在店裡看到人們驚慌的搶購，而我這裡衛生紙堆積如山，看看能來點什麼好玩的。」

自從把娃娃機換成衛生紙機的想法實行之後，艾迪說，「我們得到超棒的反應，每個客人來都在笑，覺得很好玩、氣氛很棒。」

艾迪還提到，「我想透過這一個有趣的活動，給當地居民加油，也希望搶購衛生紙的焦慮民眾們可以冷靜下來。」

英國目前確診病例已增至319例，其中共5人死亡。

