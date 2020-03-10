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Google在台也玩點數經濟　Google Play商店消費就可獲得獎勵

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▲▼Google Play商店。（圖／記者邱倢芯攝）

▲Google Play Points獎勵機制登陸台灣。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

你知道Google Play商店消費也有點數回饋嗎？這項點數機制先前僅在日本、韓國，以及美國等地實行，台灣則是Google Play Points獎勵機制第四個登陸的國家。當然，除了在Google Play商店內消費外，使用者也可以下載特定應用程式以獲得點數。

Google Play Points獎勵機制，是可以讓台灣的消費者可透過在Google Play上購買應用程式、遊戲、電影或書籍等任何消費獲得點數回饋，點數將可以不同方式用於未來在Google Play上的商品購買或消費折抵。

不過要注意的是，Google台灣產品行銷經理劉明維指出，Google Play Points並不能做跨國使用，因此在台灣平台獲得的Google Play Points，只能在台灣的Google Play平台做消費抵扣。

Google台灣指出，使用者加入Google Play Points獎勵計畫不需額外支付任何費用。消費者只需透過原本使用Google Play的方式，就能獲得點數獎勵。其中包含以下三種方式：
˙在Google Play購買包括應用程式/遊戲及其中商品、電影或書籍等任何消費。
˙在限定期間下載精選的免費應用程式，亦可獲得點數。
˙在每週特惠點數活動期間，購買指定應用程式/遊戲中內容可以獲得額外點數。

但是，Google本身提供了軟硬體的服務，因此可能會有人好奇，Google Play Points是否僅能在Google Paly商店中使用，或者是能夠作為硬體產品的購買抵扣？

劉明維解釋，目前Google Play Points沒有辦法購買Google其他的硬體產品（如Pixel手機），而像是Google Pay消費內容也無法轉換成點數，因為這項獎勵機制目前僅開放給Play商店作為使用，與其他產品間無法作轉換使用。不過未來有可能會端視消費者需求做出其他調整。

另外，使用者累積越多點數還能在Google Play Points獎勵計畫中提升等級，加速獲取點數。Google Play Points獎勵計畫共分5個等級：銅級、銀級、黃金級、白金級和鑽石級。等級取決於累積的點數，等級越高可享有更豐富的優惠內容並解鎖額外獎勵。

▼Google Play Points等級。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼Google Play Points。（圖／翻攝自YouTube）

不過每一位消費者的會員會籍僅會保留一年時間，如果在同一個年度內消費達到同一等級的點數，則可再延續相同的等級，若是累積達到下一等級則可直接升級；但若是在一年內沒有辦法累積到一定的點數那麼就會降級。

據了解，Google Play Points點數並不能在兩個帳號兼作轉讓，即便是同一個使用者擁有兩個帳號，兩個帳號間並不能做出轉讓；且累積的點數僅有一年的時效性。

另外，Google Play Points先前僅在美國市場提供慈善機構的捐款服務，而在台灣因為礙於相關法規的限制，因此台灣使用者的Google Play Points無法為慈善機構做捐款。

據悉，Google Play Points獎勵機制從現在開始將陸陸續續推播到使用者的手機當中，預計在本週內台灣的使用者就會陸續推播完畢。如果有興趣加入這項獎勵機制的使用者，不妨多多關注一個近期Google Play商店的推播吧！

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