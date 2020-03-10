　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

「擴大艦隊至355艘」計畫泡湯　美恐拒讓伯克級驅逐艦續命

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲新武器將服役，陸媒：3-5年追上美亞太軍力。（圖／翻攝自美國海軍）

▲伯克號驅逐艦（DDG-51）。（圖／翻攝自美國海軍）

實習記者曾筠淇／綜合報導

美國海軍原先想讓亞里.伯克級驅逐艦（The Arleigh Burke-class destroyer）的使用期限延長10年，但開發暨採購部助理部長詹姆斯.格特茲（James Geurts）認為，船體壽命從35年提高至45年並不划算，只是如果要節省成本而不延長船體壽命，則可能影響到艦隊的擴大計畫。而目前海軍在評估成本與效能後，可能將取消伯克級首艦亞里.伯克號（USS Arleigh Burke DDG-51）的壽命延長計畫。

據《美國國防新聞週刊》（Defense News）報導，驅逐艦是艦隊的主力，海軍的領導人曾不斷保證，將對驅逐艦進行現代化的大改造，以在未來幾十年中擴大艦隊，即便削減造船、現有部隊的力量，2021年仍會繼續增加艦隊。

不過如果決定取消延長伯克級驅逐艦的服役期限，美國海軍代理部長托馬斯.莫迪（Thomas Modly）目前正推動的「10年內將艦隊增加至355艘」的努力，想必也會受到重大影響。因為將伯克級驅逐艦的服役期限延長，無疑是把艦隊增加至355艘戰艦的必要條件，如果取消，在2026年至2034年間，部隊將會損失27艘驅逐艦。

美軍空襲敘利亞,USS Porter (DDG 78),波特號驅逐艦,戰斧巡弋飛彈。（圖／路透社）

▲美軍2017年曾利用波特號驅逐艦（DDG-78）朝敘利亞發射戰斧巡弋飛彈。（圖／路透社）

伯克級驅逐艦最早一批的Flight I驅逐艦預期壽命僅35年，從1991年開始服役的主力艦年限將至，船體壽命的結束大約會落在2026年，而Flight Is驅逐艦的伯克號、波特號驅逐艦（DDG-78）多在1991年至1999年間服役，至於後來的型號Flight II和Flight IIA則有40年的壽命。

在2018年，時任海軍作戰系統副海軍副局長比爾.梅爾茲（Bill Merz）表示，將船隻升級將有明顯優勢，不僅能增強彈道導彈防禦系統的現代化，還能獲得完整的船體及機械升級，從而延長使用壽命至45年。如果削減預算、削減「Flight III」驅逐艦的數量，海軍到了2034年時，彈道導彈防禦能力則會大幅降低。

哈德遜研究所（Hadson Institute）的退休潛水員暨高級研究員布萊恩.克拉克（Bryan Clark）根據評估，要求取消船隻壽命延長一事，「為一堆您不需要的船狂砸錢，這真是太瘋狂了」。

ET快訊
武漢第二批包機！台商證實接獲通知　明午集合赴機場
新冠肺炎患者插管病逝！麻醉醫師崩潰哭　同事隔玻璃舉起一張紙
即／口罩實名制2.0　網購3模式出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

美國海軍12艘航母願景要再等等　2060年能達成都算樂觀

日本研發P-1巡邏機「反艦飛彈」增程400公里　嚇阻解放軍東海巡航

美國硬核大戰北極硬殼　2核潛艦「破冰」上浮展現軍事肌肉

「擴大艦隊至355艘」計畫泡湯　美恐拒讓伯克級驅逐艦續命

解放軍新增15條採購需求曝光　低慢小「巡飛彈」入列成亮點

蘇丹總理遭遇暗殺行動！　車隊行經處發生爆炸

義大利陸軍參謀長新冠肺炎陽性確診　隨即居家隔離

太平洋環礁現「二戰軍機殘骸」　7失蹤美軍有望轉列陣亡名單

薛瑞福「2049計畫」受我贊助　專家看台美：勿過度押寶特定對象

國防部年編列13萬美元預算　與薛瑞福「2049計畫」推國安交流

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

日男讚台灣防疫政策「讓人安心」 支持加入WHO：全世界都該學習

萌貓梳毛「白眼翻到後腦」氣噗噗　表情包get！網虧：需要潤髮嗎？

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

WHO專家赴中視察完感動喊話　「全世界都欠武漢人民一份情」

桃園野溪秘境！全台唯一瀑布溫泉 她穿比基尼享受腳底「天然SPA」

華晨宇紅衣丸子頭cos「哪吒」　飆唱《我管你》燃炸舞台！

「擴大艦隊至355艘」計畫泡湯　美恐拒讓伯克級驅逐艦續命

解放軍新增15條採購需求曝光　低慢小「巡飛彈」入列成亮點

蘇丹總理遭遇暗殺行動！　車隊行經處發生爆炸

義大利陸軍參謀長新冠肺炎陽性確診　隨即居家隔離

太平洋環礁現「二戰軍機殘骸」　7失蹤美軍有望轉列陣亡名單

薛瑞福「2049計畫」受我贊助　專家看台美：勿過度押寶特定對象

國防部年編列13萬美元預算　與薛瑞福「2049計畫」推國安交流

快訊／1個月2次！　南韓軍方：北韓發射不明飛行物

太行發動機終於行了？　半隱形殲-10C裝上渦扇-10開始量產

美國硬核大戰北極硬殼　2核潛艦「破冰」上浮展現軍事肌肉

更新／台北港貨輪撞引水船2人落海！　29歲船員送醫不治死亡

秒殺唇彩報到！蘭蔻再推「人間最美奶茶色」水蜜光唇膏

新末日博士呼籲：全球央行聯手「貨幣寬鬆政策」　避免經濟受新冠肺炎墜落

不斷更新／歐盟27國全境感染！最後淨土賽普勒斯淪陷　東南亞汶萊也失守

只存1元！他海存8桶重破400kg　粗估金額曝光...網傻眼：行員會哭

鐵支到手！吳詩儀再勝菲律賓　中華共拿下4張東奧拳擊門票

真·台灣之光！中研院「19天製造抗體」研發15分鐘快篩　幕後團隊楊安綏曝光

為演員拋下最初夢想　湯姆霍蘭德認「人生最後悔」：我努力三年，就這樣放棄了！

一路狂降9℃「大雨灌7縣市」全台濕冷12℃來襲！還有一波鋒面+冷氣團再變天

川普漠視美股崩跌！轉發「拉小提琴」閉眼享受圖　被批羅馬暴君

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

軍武熱門新聞

355艘艦隊計畫泡湯　美拒伯克級續命

解放軍增24條採購公告曝光　巡飛彈入列

蘇丹總理遭遇暗殺行動！　車隊行經處爆炸

太行發動機首上殲-10C開始量產

太平洋環礁現二戰軍機殘骸

美國硬核大戰北極硬殼　2核潛艦破冰上浮

義大利陸軍參謀長新冠肺炎確診

台美國安合作　專家：勿單一押寶

薛瑞福2049受我預算　推台美交流

即／南韓軍方：北韓發射不明飛行物

美國證實　首例本土現役軍人染疫

美國是否協防台灣　芮效儉分析

美媒列伊朗戰機採購TOP 5

美12艘航母難達成　樂觀估計要到2060年

更多熱門

相關新聞

解放軍增24條採購公告曝光　巡飛彈入列

解放軍增24條採購公告曝光　巡飛彈入列

解放軍「全軍採購信息網」公布消息指出，新增15條採購需求、24條採購公告，其中包括「XXXX雲爆彈」、「艦艇平台試驗評估方法研究」、「XXXX激光末制導彈」等等，其中最最引人矚目的應該是兩款「巡飛彈」。

美股黑色星期一　恐慌指數漲40％

美股黑色星期一　恐慌指數漲40％

即／美股暴跌中　道瓊狂洩1800點

即／美股暴跌中　道瓊狂洩1800點

蘇丹總理遭遇暗殺行動！　車隊行經處爆炸

蘇丹總理遭遇暗殺行動！　車隊行經處爆炸

九州拆除1噸重未爆彈　疏散3000人

九州拆除1噸重未爆彈　疏散3000人

關鍵字：

亞里.伯克號波特號驅逐艦DDG-78DDG-51國際軍武亞里.伯克級驅逐艦北美要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥突爆分手周揚青…經紀公司首發聲！

小彬彬放閃小13歲越南女友！網：旁邊是你阿姨嗎

莉婭認了「我喜歡女生」

寶雅賣按摩棒遭家長投訴！律師：該消失的是你

八仙塵爆後停業5年　空拍照曝光

水果家族2大元老還在！香蕉哥哥近況曝

即／口罩實名制2.0　網購3模式出爐

患者插管病逝！麻醉醫師崩潰哭　同事隔玻璃舉起一張紙

唐鳳國際爆紅！南韓網友也想要

武漢第二批包機　台商證實獲通知

菲男2/26發燒曾赴台灣　返國確診！

一路狂降9℃「大雨灌7縣市」12℃來襲

新竹深夜詭異巨響　網：砰超大聲

高以翔紀念冊提女友　粉絲崩潰！

JIN「超稀有黑卡」韓網全跪了

更多

最夯影音

更多
大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒
台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

日男讚台灣防疫政策「讓人安心」 支持加入WHO：全世界都該學習

日男讚台灣防疫政策「讓人安心」 支持加入WHO：全世界都該學習

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面