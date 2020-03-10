「擴大艦隊至355艘」計畫泡湯　美恐拒讓伯克級驅逐艦續命

▲伯克號驅逐艦（DDG-51）。（圖／翻攝自美國海軍）

實習記者曾筠淇／綜合報導

美國海軍原先想讓亞里.伯克級驅逐艦（The Arleigh Burke-class destroyer）的使用期限延長10年，但開發暨採購部助理部長詹姆斯.格特茲（James Geurts）認為，船體壽命從35年提高至45年並不划算，只是如果要節省成本而不延長船體壽命，則可能影響到艦隊的擴大計畫。而目前海軍在評估成本與效能後，可能將取消伯克級首艦亞里.伯克號（USS Arleigh Burke DDG-51）的壽命延長計畫。

據《美國國防新聞週刊》（Defense News）報導，驅逐艦是艦隊的主力，海軍的領導人曾不斷保證，將對驅逐艦進行現代化的大改造，以在未來幾十年中擴大艦隊，即便削減造船、現有部隊的力量，2021年仍會繼續增加艦隊。

不過如果決定取消延長伯克級驅逐艦的服役期限，美國海軍代理部長托馬斯.莫迪（Thomas Modly）目前正推動的「10年內將艦隊增加至355艘」的努力，想必也會受到重大影響。因為將伯克級驅逐艦的服役期限延長，無疑是把艦隊增加至355艘戰艦的必要條件，如果取消，在2026年至2034年間，部隊將會損失27艘驅逐艦。

▲美軍2017年曾利用波特號驅逐艦（DDG-78）朝敘利亞發射戰斧巡弋飛彈。（圖／路透社）

伯克級驅逐艦最早一批的Flight I驅逐艦預期壽命僅35年，從1991年開始服役的主力艦年限將至，船體壽命的結束大約會落在2026年，而Flight Is驅逐艦的伯克號、波特號驅逐艦（DDG-78）多在1991年至1999年間服役，至於後來的型號Flight II和Flight IIA則有40年的壽命。

在2018年，時任海軍作戰系統副海軍副局長比爾.梅爾茲（Bill Merz）表示，將船隻升級將有明顯優勢，不僅能增強彈道導彈防禦系統的現代化，還能獲得完整的船體及機械升級，從而延長使用壽命至45年。如果削減預算、削減「Flight III」驅逐艦的數量，海軍到了2034年時，彈道導彈防禦能力則會大幅降低。

哈德遜研究所（Hadson Institute）的退休潛水員暨高級研究員布萊恩.克拉克（Bryan Clark）根據評估，要求取消船隻壽命延長一事，「為一堆您不需要的船狂砸錢，這真是太瘋狂了」。