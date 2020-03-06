不畏利率滑落！安聯集團2019年獲利119億歐元　連5年成長「再創歷年新高」

▲安聯集團（Allianz）。（圖／路透社）

記者楊絡懸／台北報導

儘管利率持續下降，安聯集團2019年整體營收、營運獲利及淨收益仍交出亮眼成績單，2019年全年營運獲利達119億歐元，連5年成長，達目標區間上限，再創歷年新高。

安聯集團表示，在各業務部門的合作之下，2019年內部營收成長，計入匯率與合併計算因素後，達5.9%。整體營收達1424億歐元，年成長7.6%；營運獲利119億歐元，年成長3.0%，達集團所宣布的預期目標110億歐元至120億歐元之區間上限。

對於2019年營運獲利成長，安聯集團認為，主要受惠於壽險部門的較高投資收益、美國的一次性獲利，以及業務量成長。資產管理業務的營運獲利，歸功於第三方資產管理的平均增幅、以及匯率收益而強勢增長。

產險業務方面，則因提高安聯環球企業及專項保險（AGCS）的儲備額而縮減保險期間，受到負面影響，但此狀況因費用比率改善已獲部份抵銷。至於可貢獻股東淨利79億歐元，年成長6.1%，安聯集團表示，主要獲益於營運獲利增加、非營運獲利的改善及較低的所得稅率。

▲安聯集團（Allianz）執行長貝特（Oliver Bäte）表示，2019年安聯集團再次締造破紀錄的佳績，充分顯示顧客與股東持續的仰賴及優異同仁的打拚。（圖／路透社）

此外，安聯集團2019年每股獲益成長8.4%，創紀錄達18.90億歐元；股東權益報酬成長13.6%，為過去10年以來最高水平。迄2019年底，Solvency II資本適足率達212%，相較2018年為229%。營運董事會提報2019年每股股利為9.6歐元，較前一年9歐元的股利增加6.7%，為連續第7年成長。

安聯集團於2019年7月30日完成了第4次庫藏股回購計畫，共計贖回730萬股，總值達150億歐元。所有贖回的股票均已被註銷。2020年2月20日，安聯宣布高達16億歐元的新回購計畫，預計將於今年底完成。

全球有70%業務的淨推薦分數（NPS）高於市場平均，相較前一年為74%。衡量領導能力、績效及企業文化的廣納菁英人才指數（IMIX），則在2019年創下高達73%的新紀錄。

▲安聯集團（Allianz）執行長貝特（Oliver Bäte）（右）與財務長特扎里歐（Giulio Terzariol）。（圖／路透社）

安聯集團執行長貝特（Oliver Bäte）表示，2019年安聯集團再次締造破紀錄的佳績，充分顯示顧客與股東持續的仰賴及優異同仁的打拚。2019年安聯持續以策略為本的展開行動，如在英國與巴西進行併購，並成為中國首家外資保險控股公司。

安聯財務長特扎里歐（Giulio Terzariol）也表示，2019年安聯的財務表現優異，營運獲利119億歐元，達集團宣布營運獲利目標的高標，此外，Solvency II資本適足率強勢達到212%，顯示出集團在負利率環境的韌性。展望2020年，安聯集團期望營運獲利達120億歐元，正負差異5億歐元。