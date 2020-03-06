　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

不畏利率滑落！安聯集團2019年獲利119億歐元　連5年成長「再創歷年新高」

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲安聯集團（Allianz）。（圖／路透社）

▲安聯集團（Allianz）。（圖／路透社）

記者楊絡懸／台北報導

儘管利率持續下降，安聯集團2019年整體營收、營運獲利及淨收益仍交出亮眼成績單，2019年全年營運獲利達119億歐元，連5年成長，達目標區間上限，再創歷年新高。

安聯集團表示，在各業務部門的合作之下，2019年內部營收成長，計入匯率與合併計算因素後，達5.9%。整體營收達1424億歐元，年成長7.6%；營運獲利119億歐元，年成長3.0%，達集團所宣布的預期目標110億歐元至120億歐元之區間上限。

對於2019年營運獲利成長，安聯集團認為，主要受惠於壽險部門的較高投資收益、美國的一次性獲利，以及業務量成長。資產管理業務的營運獲利，歸功於第三方資產管理的平均增幅、以及匯率收益而強勢增長。

產險業務方面，則因提高安聯環球企業及專項保險（AGCS）的儲備額而縮減保險期間，受到負面影響，但此狀況因費用比率改善已獲部份抵銷。至於可貢獻股東淨利79億歐元，年成長6.1%，安聯集團表示，主要獲益於營運獲利增加、非營運獲利的改善及較低的所得稅率。

▲安聯集團（Allianz）執行長貝特（Oliver Bäte）。（圖／路透社）

▲安聯集團（Allianz）執行長貝特（Oliver Bäte）表示，2019年安聯集團再次締造破紀錄的佳績，充分顯示顧客與股東持續的仰賴及優異同仁的打拚。（圖／路透社）

此外，安聯集團2019年每股獲益成長8.4%，創紀錄達18.90億歐元；股東權益報酬成長13.6%，為過去10年以來最高水平。迄2019年底，Solvency II資本適足率達212%，相較2018年為229%。營運董事會提報2019年每股股利為9.6歐元，較前一年9歐元的股利增加6.7%，為連續第7年成長。

安聯集團於2019年7月30日完成了第4次庫藏股回購計畫，共計贖回730萬股，總值達150億歐元。所有贖回的股票均已被註銷。2020年2月20日，安聯宣布高達16億歐元的新回購計畫，預計將於今年底完成。

全球有70%業務的淨推薦分數（NPS）高於市場平均，相較前一年為74%。衡量領導能力、績效及企業文化的廣納菁英人才指數（IMIX），則在2019年創下高達73%的新紀錄。

▲安聯集團（Allianz）執行長貝特（Oliver Bäte）（右）與財務長特扎里歐（Giulio Terzariol）。（圖／路透社）

▲安聯集團（Allianz）執行長貝特（Oliver Bäte）（右）與財務長特扎里歐（Giulio Terzariol）。（圖／路透社）

安聯集團執行長貝特（Oliver Bäte）表示，2019年安聯集團再次締造破紀錄的佳績，充分顯示顧客與股東持續的仰賴及優異同仁的打拚。2019年安聯持續以策略為本的展開行動，如在英國與巴西進行併購，並成為中國首家外資保險控股公司。

安聯財務長特扎里歐（Giulio Terzariol）也表示，2019年安聯的財務表現優異，營運獲利119億歐元，達集團宣布營運獲利目標的高標，此外，Solvency II資本適足率強勢達到212%，顯示出集團在負利率環境的韌性。展望2020年，安聯集團期望營運獲利達120億歐元，正負差異5億歐元。

 
ET快訊
快訊／台南永康鬧區銀樓搶案　歹徒晚間落網
中科院驚傳爆炸火警　1人無生命跡象3人傷送醫搶救
南韓反擊！9日起暫停日本人免簽入境
快訊／鐵鎚狠敲蔡阿嘎　黑衣男聲押
南韓20年口罩大廠停產！政府要求壓低50%成本「產能提高10
口罩國家隊現場曝光！殷琦揭內幕...網全哭了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

不畏利率滑落！安聯集團2019年獲利119億歐元　連5年成長「再創歷年新高」

因應新冠肺炎「保戶權益最前線」　第一金人壽宣布：啟動異地備援

38婦女節投保規劃有撇步　各世代女性善用保單愛自己

康健人壽調查：職業婦女最擔心自身健康！「女性3階段」投保順序規劃曝光

培養儲備菁英迎戰保險科技！全球人壽宣布：今年MA計畫「積極網羅跨領域人才」

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

小被被拿去洗！汪崩潰盯烘衣機　眼眶泛紅掀網笑：味道不對惹XD

兒用告白影片「裝劈腿」惡整老媽 她霸氣護正宮嗆小三：有種找我！

「音樂博士」希澈超強舞蹈猜歌　把EXO《LOVE SHOT》跳歪都能答對

直擊「馬戲團猴子」殘忍訓練過程！ 金屬項圈緊勒喉...逼學表演把戲

Ella大推吃豬腦「味道像豆腐」　 Lisa一臉驚恐疑惑：不可能！

不畏利率滑落！安聯集團2019年獲利119億歐元　連5年成長「再創歷年新高」

因應新冠肺炎「保戶權益最前線」　第一金人壽宣布：啟動異地備援

38婦女節投保規劃有撇步　各世代女性善用保單愛自己

康健人壽調查：職業婦女最擔心自身健康！「女性3階段」投保順序規劃曝光

培養儲備菁英迎戰保險科技！全球人壽宣布：今年MA計畫「積極網羅跨領域人才」

男偶像PO照洩熱戀證據！　女友狂留言嗆爆粉絲：我談戀愛要你管

中職／羅里奇飆9K卻遭朱育賢3分砲　樂天4局4比3統一

女模困武漢42天「拒絕搭專機返港」　曝背後暖心原因！

急診忙到深夜！小吃店老闆「免費加料」：我不怕…醫淚「吃的是感動」

快訊／埃及衛生部：尼羅河一艘郵輪上12人確診新冠肺炎

男星拍戲搭新幹線…上車傻眼了！　「全都是空位」曝日本疫情網抖了

快訊／台南永康銀樓搶案！一把抓走20多萬金飾　歹徒晚間落網

中職／張志強猛敲4打點　中信兄弟7比0領先味全

有看過這麼帥的倪妮？戴上GUCCI全新眼鏡　攜手金鐘仁走入復古80年代

高雄中科院驚傳爆炸火警　4人傷送醫搶救中

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

保險熱門新聞

繳費期滿先領保險金！三商美邦人壽推女性保單

38婦女節　各世代女性投保規劃一次看

康健人壽調查：職業婦女最擔心自身健康！

一張表懂車禍調解官要看的單據

疫情蔓延　台壽取消30天等待期

第一金人壽宣布：啟動異地備援

一張圖表秒懂甲乙丙式車體險

遺產E劇場／父母贈與資產包裝成買賣　贈與稅跑不掉！

全球人壽迎戰保險科技　積極網羅跨領域人才

失能險停售爆搶購潮「專家不意外」

安聯集團2019年獲利119億歐元「再創歷年新高」

壽險公會3大建議：及早檢視健康險保障

一張表看懂22家壽險申訴率排行

15家產險申訴率　國泰拿最低

更多熱門

相關新聞

上市公司延後公布財報需向證期局申請　三大時點應發重訊

上市公司延後公布財報需向證期局申請　三大時點應發重訊

證交所表示，上市公司若因近期新型冠狀病毒疫情，致無法如期公告申報108年度財務報告，應經董事會通過預計展延時限、具體辦理時程（須洽會計師表示合理性意見），以及108年度自結四大財務報表（合併資產負債表、合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表），於109年3月27日前檢附相關文件向金管會證期局申請核准。

疫情衝擊　智伸科2月營收創近4年來單月新低

疫情衝擊　智伸科2月營收創近4年來單月新低

疫情致財報延遲將列紅色標記　藍委：勿造成投資人恐慌

疫情致財報延遲將列紅色標記　藍委：勿造成投資人恐慌

疫情衝擊上市櫃公司財報公告　會計師無法赴陸可採視訊查帳

疫情衝擊上市櫃公司財報公告　會計師無法赴陸可採視訊查帳

安聯人壽總經理林順才得「傑出企業領導人」首獎　獲總統接見

安聯人壽總經理林順才得「傑出企業領導人」首獎　獲總統接見

關鍵字：

安聯集團安聯人壽安聯財報

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

吳尊嬌妻「正臉真面目」首公開曝光！顏值爆表正翻

「裝睡！」黃智賢向陳時中提6點批評

劉真驚傳病逝　北榮嚴正駁斥

互嗆積怨半年！黑衣男持鐵鎚報復

蔡阿嘎被嫌犯揭導火線影片！

7-11一盒口罩賣16900元！網怒批

謝和弦PO「拿剪刀1分片」網揪綠衣玄機！

台冠狀病毒之父：病毒沒有變種

鐵鎚怒敲蔡阿嘎！網友灌爆「2嫌」臉書

小S被老公罵到「邊煮麵邊哭」爆發：要把我逼到什麼程度

台中女講電話沒注意！4歲女8樓墜落亡

黑水虻博士「不倫吃人妻」　偷情暗號曝光

謝和弦刪光7年合照「Keanna卻全留下」！親訴原因

狠K蔡阿嘎孕妻！26歲黑衣男起底「是館長粉絲」

更多

最夯影音

更多
義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區
蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面