用創意解決問題前！　小心如果思考方向不對反而事倍功半

文／AND股份有限公司

創意是為了解決問題而生

所謂創意，就是找出解決問題方法所需的基本發想。為了讓自己的點子不至變成空想，我們必須確實理解並掌握自己目前正試圖解決什麼樣的問題。在實踐本章內容時，也請明確釐清創意發想的目的。

新創意是各種要素結合的產物一般而言，新創意大多並非從零開始，而是將既有的要素加以重新排列組合而誕生的。

例如，將「書」和「電子裝置」這種技術結合，便產生了「電子書閱讀器」。同樣地，將「書」和「咖啡廳」結合，便出現了朝向「書店咖啡廳」發展的趨勢。換言之，假如不先理解既有的要素，便很難想出新點子。

▲假如不先理解既有的要素，便很難想出新點子，而理解一個要素時，必須具備「關於思考對象的資訊」以及「其他領域的資訊」這兩種視角。（采實文化提供，如下同）

在理解一個要素時，必須具備「關於思考對象的資訊」以及「其他領域的資訊」這兩種視角。例如以書為主軸進行思考時，就必須了解「書」的特徵與文化相關資訊。除此之外，也必須掌握與書不同領域（如上述範例就是電子裝置或咖啡廳）的產業資訊。

因此，平時多方接觸各種不同領域的資訊，便更顯重要。請持續累積可供創意發想的素材，以利思考出更多樣化的組合。

發散思維與收斂思維在創意發想時能派上用場的兩種思維，就是「發散」與「收斂」。發散意指從特定資訊開始延伸思考，也就是以現有的資訊或創意為基礎，多方嘗試，從各種角度進行創意發想。

▲發散思維與收斂思維在創意發想時能派上用場的兩種思維，就是「發散」與「收斂」。

在發散的階段，應重視創意的量勝過於質。倘若一開始就太過拘泥於質，便無法充分發揮創意， 導致難以想出好點子。

收斂則是將多個資訊整合為一個創意，慢慢縮小思考範圍；也就是統整透過發散所累積的構想。

最重要的就是要將發散與收斂靈活搭配使用。經過反覆的發散與收斂， 創意的品質就會提升。積極借重他人的知識與經驗為了獲得新創意而思考不同組合、反覆進行發散與收斂。深入思考時，與其一個人獨自思考，不如積極借助旁人的知識、經驗與觀點。一個人能累積的經驗量與所能思考的深度皆有限，若想獲得超出既有知識框架的新想法，就必須仰賴擁有不同經驗的人具備的觀點。

雖然本書主旨在培養讀者個人獨立思考的能力，但仍希望各位能積極地從他人身上尋找創意的靈感，活用本章所介紹的各種思維。

★本文經采實文化授權，摘自《把問題化繁為簡的思考架構圖鑑》。