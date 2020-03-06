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【廣編】MUJI 2020 春夏新品展示會！生活用品新價格　邁向有所貢獻好感社會

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▲▼MUJI,無印良品,生活用品。（圖／無印良品提供，記者張芳瑜後製）

▲2020年春夏，MUJI無印良品再次檢視既有商品價格，並透過三大施策，宣布實施自2015年後的第9次新價格。

圖、文／MUJI無印良品提供

長年提倡好感生活提案的MUJI無印良品，一直都在思考如何與消費者共享好感生活的方式，以達成對社會有所貢獻的目標。藉由2020春夏新品展示會，MUJI無印良品持續溝通選擇素材的理念、商品設計的思維及新商品、新服務的展開計畫，當然還有最受消費者期待的最新一季新價格，希望讓良質與良值兼具的好商品成為消費者天天都能使用的生活道具，並讓這些好商品能影響顧客個人，乃至家庭、工作等各面向的日日生活，讓好感生活能擴散到周遭，甚至是更大的環境與社會。

2020年春夏，MUJI無印良品再次檢視既有商品價格，並透過三大施策，宣布實施自2015年後的第9次新價格：
1. 集中產地與工廠，效率化管理以節省不必要的浪費
2. 原物料提前預約採購，令生產者與工廠能提前作業，降低成本
3. 提升物流效率，以節省交通運輸的消耗

即日起，針對包含兒童襪款、基本鞋款、餐具、文具與PP化妝盒等商品實施新價格。像是最受消費者愛用的撥水加工有機棉舒適休閒鞋，價格從890元調整為799元。居家使用的印度棉室內拖鞋系列，是本次新價格中調整品項最多的商品群，降幅達11%。而不鏽鋼餐具系列在參考台日售價後，平均降幅達9%。考量到夏季悶熱，孩童服飾尤須每日換洗，因此，將短袖T恤、內衣、有機棉休閒鞋與直角襪款等商品實施新價格，降幅平均達16%，售價99元起。

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