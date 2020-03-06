駐韓美軍確診增至7例！　1韓籍人員今確認感染居家隔離中

▲南韓疫情以大邱、慶尚北道最為嚴重。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）確診數仍持續增加當中，迄今已有6593人染疫，就連駐韓美軍也中鏢。駐韓美軍司令部6日證實，一名在部隊中工作的韓籍人員今確診，正接受隔離觀察中。據統計，截至2月下旬駐韓美軍出現首起感染患者以來，迄今已累計7人感染。

韓聯社報導，該名女性感染者正在天安市基地外的住處進行居家隔離，目前疾病管理本部及駐韓美軍衛生專家們已展開積極調查，持續追蹤接觸者，以便確認是否有其他人也被感染。

時間拉回2月24日，大邱市一名駐韓美軍官兵家屬確診，為首例軍屬感染病例；緊接著26日起，慶尚北道基地一名美軍士兵及韓籍工作人員先後確診，就連美軍士兵的妻子也感染；到了本月5日，居住在大邱市的2名駐韓美軍官兵家屬也染疫。

南韓疫情蔓延，目前以大邱市、慶尚北道的狀況最為嚴重。對此，駐韓美軍繼上月19日把這2處的預警級別自「低」（Low）調升至「中」（Moderate）後，25日針對朝鮮半島全境預警級別升至「高」（High）。

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