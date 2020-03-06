過年出國玩就回不來！　「滯留海外陸生」困泰國1個月：我們是被遺忘的少數

記者黃可昀／綜合報導

為了防堵新冠肺炎，目前政府全面暫緩陸生返台，盡力控制住疫情、避免擴散，不過，此政策中有一個死角，有些陸生在疫情期間並未踏足中國，而是去第三國家旅遊，如今因為政府這項新政策突然卡在國外回不來。

本站3日報導「泰國曼谷獨家專訪！『寫信給蔡英文』的滯留海外陸生」一文，記者訪問到滯留泰國1個多月的陸生，她近期都沒有回去過中國，只因為農曆新年到泰國遊玩，就突然收到暫緩陸生返台的通知，被迫滯留海外。

不少人疑問，既然沒辦法來台，為何不乾脆先回中國，而是選擇繼續待在泰國？她解釋，這段期間中國疫情迅速惡化，場面越來越難以掌控，再加上現在已經讀到博士五年級，手上還有很多研究、工作計畫未完成，綜合考量下，決定先回台灣結束學業才是最佳選擇。

請繼續往下閱讀...

▲目前全面暫緩陸生返台。非當事人。（示意圖／記者李毓康攝）



這名滯留泰國的陸生6日再度向《ETtoday新聞雲》表示，她理解台灣人對於滯留海外的陸生會有疑慮，擔心有些陸生鑽漏洞，刻意到第三國家逗留14天來「洗白」旅遊史再返回台灣，不過，中國1月底至今幾乎全國都處於封閉式管理，「海外滯留陸生與中國親友接觸的可能性微乎其微」，更別說在疫情期間進出中國。

她指出，有很多和她面臨同樣處境的陸生，目前仍卡在海外無法返台，「我們是被遺忘的少數，但我們依然懷著真誠而感恩的心，因為我們依然受到很多人的幫助與關愛」，希望政府能看見被遺忘的這一群，也讓社會大眾瞭解到他們真實遇境。