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國家戲劇院變大型KTV包廂！首規劃VIP席、40首華語歌7年級生超有感

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▲▼《我為你押韻-情歌Revival》國家戲劇院變大型KTV包廂！（圖／周嘉慧攝／國家兩廳院提供）

▲《我為你押韻-情歌Revival》讓國家戲劇院變大型KTV包廂！（圖／周嘉慧攝／國家兩廳院提供）

記者林育綾／台北報導

歷經6年巡演、累積近百場的《我為你押韻-情歌》是台灣最賣座的舞台劇之一，2020年特邀楊景翔演劇團重製為Revival 版本，從小劇場搬到國家戲劇院大舞台，把戲劇院打造成大型KTV包廂，更首次規劃1桌2椅的「VIP體驗觀看區」，演出更特別邀請4位情歌王助陣，包括李佳薇、李友廷、路嘉欣、閻奕格，重現90年代到現代的華語流行歌曲輝煌歲月，即將在3月6日至8日於國家戲劇院演出4場。

《我為你押韻-情歌Revival》以男女愛情故事為基底，點綴90年代流行文化元素，全戲流露出滿滿7年級生復古懷舊感。舞台從親密的小劇場提升為千人的劇院，從原3人編制，增加了現場樂手與6位歌隊演員。

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▲▼《我為你押韻-情歌Revival》國家戲劇院變大型KTV包廂！（圖／周嘉慧攝／國家兩廳院提供）

▲以此次重製將國家戲劇院舞台打造成大型KTV包廂，演出的曲目全是現場樂手重新編曲。（圖／周嘉慧攝／國家兩廳院提供）

為了保留在小劇場裡與觀眾的互動感，加上現場將會演出近40首曲目，所以此次重製將國家戲劇院舞台打造成大型KTV包廂，演出的曲目全是現場樂手重新編曲，並結合rap、b-box等方式呈現，讓觀眾重溫台灣90年代到現代的華語流行歌曲輝煌歲月，台上台下共同歡唱。更首次將樂池規劃成1桌2椅的VIP體驗觀看區，觀眾除了可以近距離欣賞演出、融入部分場景外，還可以享用演出的特調飲品與精選點心。

▲▼《我為你押韻-情歌Revival》國家戲劇院變大型KTV包廂！（圖／周嘉慧攝／國家兩廳院提供）

▲▼觀眾重溫台灣90年代到現代的華語流行歌曲輝煌歲月，台上台下共同歡唱。（圖／周嘉慧攝／國家兩廳院提供）

▲▼《我為你押韻-情歌Revival》國家戲劇院變大型KTV包廂！（圖／周嘉慧攝／國家兩廳院提供）

國家兩廳院節目企劃部經理施馨媛表示，這部作品已經經過10年的時間，裡面提到許多台灣流行文化、使用的3C產品、演唱歌曲等，都會在重製版看到它的不同。為了讓劇場更親近民眾，因此把戲劇院打造成大型KTV包廂，提供了觸覺導覽與口述影像服務，希望讓更多觀眾走進來。

該劇劇本為第11屆台北文學獎馮勃棣優選作品，劇中大量對於情歌俗濫的討論，將百首國語情歌的歌詞融入台詞中，幽默犀利。馮勃棣表示，因為劇本是10年前所編寫，因應重製與新的流行文化，整體約作了3成的調整，因為自己也多了10年的歷練，所以在經典橋段與新元素之間的融合拿捏，是這次最大的挑戰。

▲▼《我為你押韻-情歌Revival》國家戲劇院變大型KTV包廂！（圖／周嘉慧攝／國家兩廳院提供）

▲《我為你押韻-情歌Revival》將國家戲劇院變大型KTV包廂！（圖／周嘉慧攝／國家兩廳院提供）

此次擔任《我為你押韻-情歌Revival》全新女主角的孫可芳，2019年參與音樂劇《台灣有個好萊塢》的演出，也曾在第52屆金鐘獎以《天黑請閉眼》榮獲戲劇節目女配角獎、第53屆金鐘獎又以《五味八珍的歲月》入圍「戲劇節目女主角獎」，實力備受肯定。

而男主角是原班人馬王宏元與林家麒，將再展現絕佳默契，兩位與孫可芳的新鮮組合，令人期待。演出更是特別邀請4位情歌王助陣，分別為李佳薇、李友廷、路嘉欣、閻奕格，一連四場在特定的橋段中獻身演唱經典情歌，帶給觀眾驚喜的K歌時刻。

▲▼《我為你押韻-情歌Revival》國家戲劇院變大型KTV包廂！（圖／周嘉慧攝／國家兩廳院提供）

▲日京江羽人將在舞台上成立一人大樂隊。（圖／周嘉慧攝／國家兩廳院提供）

除此之外，這次也加入了全能創作音樂鬼才——日京江羽人以及6位歌隊演員。日京江羽人將在舞台上成立一人大樂隊，隨著劇情即時即興演出，讓熟悉的旋律以嶄新的面貌迴響耳邊；歌隊演員變化多端的內心戲展現，不時脫出角色的觀眾視角，將芭樂俗爛偶像劇和「情歌王」的K歌文化發揮到淋漓盡致。

▲▼《我為你押韻-情歌Revival》國家戲劇院變大型KTV包廂！（圖／周嘉慧攝／國家兩廳院提供）

▲劇中有一段情歌PK的橋段，就像是在訴說青春歲月的消逝。（圖／周嘉慧攝／國家兩廳院提供）

導演楊景翔說，編劇馮勃棣將1990到2000年在KTV流行的國語歌的歌詞拼貼進台詞中，劇中有一段情歌PK的橋段，就像是在訴說青春歲月的消逝。並且用了許多戲中戲的方式，詮釋劇中編劇創造出來的故事，有許多強烈的韻腳跟節奏感的台詞，在戲的後半段，將會帶出一些喜劇節奏。

而為了讓視障觀眾能順利欣賞了解這部經典的重製作品，特別於3/8(日) 14:30場次規劃「觸覺導覽」與「口述影像」。觸覺導覽會將此次舞台的設計做成點字圖，方便視障觀眾理解舞台空間，並將劇中服裝提供給觀眾觸摸其質料與服裝跟劇情搭配的巧思；因為劇中台詞量多，場景豐富，口述影像老師參與多次整排，與團隊討論劇本與換場細節，期望透過精準的解說，讓視障觀眾更融入演出中。

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