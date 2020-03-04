空軍鮮肉誘美魔女！LINE曝「高招勾借200萬」　3年沒約會才知被當ATM

圖、文／鏡週刊

軍紀問題層出不窮，本刊最近接獲一名熟女投訴，指空軍防空暨飛彈指揮部一名陳姓中士，與她大談姐弟戀，3年多來雙方只透過LINE傳情，卻從未真正約會、出遊，讓這名熟女覺得很疑惑。

▲▼W女（左圖）指控陳姓中士騙了她3年半，把她當成工具人；現年28歲的空軍陳姓中士（右圖）遭W女提告詐欺。（圖／鏡週刊提供，下同）

此外，陳男還一再以缺「生活費」「出差費」等名義借錢，總金額超過兩百萬元，向他追討後陳答應每月還款，但僅還不到20萬元就避不見面。

熟女抽絲剝繭，發現陳早已和另名年輕女子交往，雙方不但論及婚嫁，女方還疑似懷孕，熟女不甘被當「人肉提款機」，氣得找上陳的部隊和家人協商債務，卻處處碰壁，忍無可忍之下，已正式對陳提告詐欺。

「當初是他主動追求我，我看他態度誠懇才欣然接受，沒想到他不僅在感情上欺騙我，還害我負債累累，我實在嚥不下這口氣！」提到陳姓空軍中士，W小姐情緒激動，出示手機中陳的照片及兩人的對話紀錄，回憶這段不堪的過往，不甘心自己苦心付出的感情，竟成為被利用的「工具人」。



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