假釋犯自切腳鐐躲10萬賭債　菜刀恐嚇檳榔攤24hrs...逃亡高雄栽了

記者邱中岳／台北報導

花蓮1名男子遭判處無期徒刑，2017年獲得假釋，但須配戴電子腳鐐，2日竟鋸開電子腳鐐北上，隨機持刀找檳榔攤恐嚇6千元後逃逸，警方最後在高雄逮補到該嫌。據悉該名嫌犯因積欠10萬元賭債，為了躲債才開車北上，而恐嚇檳榔攤則坦承是「臨時起意」。

▲歐姓嫌犯由北市警方帶回大同分局偵訊。（圖／記者邱中岳攝）

北市警方獲報後隨即展開調查，並鎖定假釋犯歐力源，從北市檳榔攤得手後隨即往台北橋方向行駛，最後從新北三重區上交流道一路南下，最後躲藏到高雄，但仍在經過18個小時後在高雄燕巢區一帶落網。

到案的歐姓嫌犯，也在晚上6時許搭北上的高鐵，將於8時許抵達北市大同分局，警方也對歐嫌進行偵訊，初步了解，歐姓嫌犯假釋期間四處打零工維生，但因打麻將、六合彩積欠10多萬元賭債，所以才會開著家人的車北上躲債。

歐姓嫌犯表示，2日凌晨6時許，行經環河北路，看到有一間24小時營業的檳榔攤，覺得應該很好下手，所以才會持刀下車，向檳榔西施要錢後逃亡，警方訊後也依照恐嚇取財罪嫌送辦。

遭通緝的嫌犯歐力源，1997年涉嫌開著哥哥的計程車，在內湖載1名年約20歲的女子到陽明山上，事後持刀對該女性侵得逞，遭判處無期徒刑，2017獲得假釋，但必須配戴電子腳鐐，但沒想的2日歐竟鋸斷腳鐐後逃逸，所幸警方最後順利逮人。

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