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流感單週增12死！28歲女併發肺炎...住院近1個月仍過世

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疾管署主任劉定萍。（圖／記者趙于婷攝）

▲疾管署疫情中心主任劉定萍。（圖／記者趙于婷攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內流感疫情脫離流行期，不過上週仍確認12例流感併發重症死亡個案，其中1名為28歲青壯年女性。疾管署表示，本身有糖尿病史，1月中旬出現症狀，兩天後就醫已經有肺炎收治住院，期間呼吸衰竭未改善，還出現敗血性休克，住院近一個月仍不幸過世。

請繼續往下閱讀...

疾管署疫情中心主任劉定萍表示，國內流感疫情持續下降，上週(2月23日至2月29日)急診就診人次達12,059，雖逢連續假日，仍較前一週下降4.4%，另門急診類流感就診達46,433人次，亦較前一週下降11.6%；二項指標均已連續2週低於過去4個流感季脫離流行期之當週就診人次，重症病例亦明顯下降，研判脫離流感流行期。

上週流感併發重症新增6例確定病例、12例經審查與流感相關死亡。疾管署防疫醫師林詠青表示，死亡個案年齡分布為28~94歲，發病時間大約在12月中旬到1月下旬，都感染A型流感；其中11人有慢性疾病、11人未接種疫苗。

林詠青指出，最年輕的個案，為一名28歲女性，本身有糖尿病史，1月中旬出現發燒、流鼻水、喉嚨痛、全身倦怠，2天症狀未改善且出現喘的情況就醫，當時X光檢查已經發現有肺炎，後來出現呼吸衰竭、敗血性休克，經治療仍不幸過世，從發病到死亡約30天。

疾管署統計，本季(2019年10月起迄2020年3月2日)流感併發重症病例累計965例，年齡層以65歲以上為主(43%)，其次為50至64歲(32%)；98% 病例未接種本季流感疫苗且近8成具有慢性病史；流感重症死亡病例累計112例，98%病例未接種本季流感疫苗；社區流行病毒以A型H1N1為主，最近一週佔76.5%。

疾管署統計，截至3月2日止，全國公費流感疫苗接種數達600萬劑，僅剩約4萬劑，請尚未接種的公費對象把握機會儘速接種；至於公費流感抗病毒藥劑(下稱公費藥劑)擴大使用條件「類流感病人，臨床評估符合流感診斷者(不論國籍)」，適用期間由今(2020)年2月29日延長至3月31日止。

疾管署再次提醒，民眾勿輕忽流感嚴重性，應落實正確勤洗手及注意咳嗽禮節等個人衛生防護措施，有呼吸道症狀時應配戴口罩；打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替；與他人交談時，儘可能保持1公尺以上。

民眾如有類流感症狀，可戴口罩至全國4千多家公費藥劑合約醫療機構就醫，凡經醫師判定符合公費藥劑使用條件者，不需快篩，即可開立公費藥劑。另由於目前流感抗病毒藥劑未列入健保給付項目，用藥時機及必要性仍應由醫師依病患狀況決定。

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