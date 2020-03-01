用路人注意！　國際自由車環台賽「屏東縣站」3/4登場

▲2020國際自由車環臺賽」第四站國境之南幸褔城市屏東縣站，3月4日早上登場，屏東縣警方規畫勤務，籲請用路人注意 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「2020國際自由車環臺賽」第四站國境之南幸褔城市屏東縣站，於3月4日9時30分登場，這次賽事經國際自由車總會認證為1級的大型頂尖國際賽事，也是最具指標性的亞洲區規模最大賽事，將有來自7大洋5大洲32國共計24隊國內外職業車隊近203位職業選手參與競逐，競爭激烈。

▲▼路線圖。

活動於4日早上9時30分在屏東縣政府前自由路段鳴槍出發，沿線至車城濱海景觀公路再折返至東港大鵬灣遊客中心完賽，全長共計約1806公里，屆時沿線屏東、內埔、潮州、枋寮、恆春、東港等警分局將實施全線交通管制措施疏導車流，請用路人到時候遵守員警交通指揮及引導讓車手們能安心、平安、順利完成競賽。

這次競賽分為貴賓領騎路線、熱身路線及競賽路線，為避免影響用路人動線，警方籲請用路人提早改道。

屏東警分局表示，相關競賽路線如下：

1、貴賓領騎路線：屏東縣政府前自由路段－右轉中正路－右轉永褔路－慈鳯宮。。

2、熱身路線：永褔路（慈鳯宮）－右轉中山路－右轉信義路－左轉林森路進入圓環忠孝路－左轉中山路－左轉永褔路－右轉復興北路－左轉民生路－民生東路（臺1線）－麟洛鄉中山路永達技術學院。

3、競賽路線：永達技術學院－屏鵝公路－屏光路－水源路－潮州鎮（臺1線）－中正路－枋寮大橋－加祿國小－枋山大橋－楓港（臺26線）－海口－右轉車城濱海景觀公路－屏153縣道－屏152縣道－屏156縣道埔墘路－左轉屏鵝公路－車城國小－枋寮臺1線－左轉沿西部濱海公路（臺17線）－左轉臺17線－經圓環－左轉大鵬灣環灣道路－跨海大橋－大鵬灣遊客中心。

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